Consiliul Județean Cluj pregătește rezilierea contractului cu Supercom? Alin Tișe: „Jumătate din populația Clujului nu plătește gunoiul, iar 90% nu colectează selectiv”!

„Putoarea” din ultimele zile care s-a abătut peste Cluj-Napoca ar putea duce la rezilierea contractului cu Supercom. Firma se ocupă atât de ridicarea gunoaielor, cât și de operarea Centrului de Deșeuri.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a efectuat în luna aprilie, împreună cu 53 de primari clujeni – membri A.G.A. ADI Ecometropolitan Cluj, o vizită de lucru la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) în județul Cluj. Foto: Facebook Consiliul Județean Cluj

Contractul pentru operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) încheiat cu firma Supercom are o durată de 10 ani, dar Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, spune că își asumă o eventuală reziliere.

Mirosuri greu de suportat în tot Clujul

„Subiectul mirosului pe care l-am avut în oraș s-a transformat într-o chestiune politică. Nu am neglijat subiectul, chiar mi-a creat mari neplăceri. Nu dau verdicte și nici nu stabilesc eu natura și sursa mirosului. Începând cu data de 28 august au fost sesizări cu privire la miros. În 29 august, reprezentații Consiliului Județean, Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția de Sănătate Publică, ADI Eco Metropolitan, Garda de Mediu s-au deplasat la Centrul de Deșeuri. Am constatat că în urma depozitării unei cantități mai mare de deșeuri decât ar fi putut procesa, faptul că gunoaiele au așteptat mai mult pentru procesare decât în mod normal, corobrat cu temperaturile ridicate, ar exista un miros la această stație. Reprezentații societății spun că acest miros este unul obișnuit și au cerut o expertiză care să arate dacă mirosul din acea zi este un miros care depășește mirosul normal sau e un miros mult mai puternic și se transmite în tot orașul. Au apelat la o firmă de specialitate pentru o astfel de expertiză pe intensitatea mirosului, au luat probe de miros din trei puncte din oraș, de la fața locului sau Expo Transilvania. Concluziile sunt că rezultatele au arătat că nu a fost înregistrate depășiri. Noi aveam mirosul, iar firma care a expertizat a dat societății acest răspuns. Am continuat să verificăm de unde e mirosul”, a spus Tișe, joi, la finalul ședinței de Consiliu Județean.

Avertisment pentru Supercom. Contractul va fi reziliat?

„(...) Vom aplica sancțiunile din contract (...) Probabil se va sfârși cu procese. Din punct de vedere al contractului pe care noi îl avem cu societatea Supercom, am transmis un ultim avertisment legat de încadrarea în contract și aici nu am în vedere neapărat faptul că miroase depozitul, probabil acel depozit va mirosi tot timpul atâta timp cât ei nu procesează la timp și câtă vreme cantitatea de gunoi nepreselectată va fi mai mare decât am estimat noi în acel centru, ci am cerut să se încadreze în contractul pe care îl avem, le-am stabilit foarte clar niște termene de intrare în normal. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, analizăm, eu personal mă gândesc că am putea merge și să încercăm o reziliere de contract în cazul în care dânșii nu vor intra cât mai repede în limitele contractuale”, a mai spus Tișe.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj

„Vă asigur că vor pleca cum au venit, eu nu pot să stau să mă uit la ei cum în fiecare zi dau explicații pentru nerespectarea unui contract. Nu îi ține în brațe nimeni. Nu vor înțelege că trebuie să intre în limitele contractuale, vom demara rezilierea pentru CMID. Am închis subiectul. Nimeni nu-și bate joc de noi. Nimeni nu protejează această firmă”.

Jumătate din populația Clujului nu plătește gunoiul

ADI Eco Metropolitan a făcut o statistică cu privire la contractările în județ.

„Pe lotul 1 care înseamnă Cluj-Napoca și zona metropolitană doar 68% are contract cu Supercom, iar din aceștia doar o parte au plătit gunoiul. 72% din populație nu a plătit gunoiul pe zona 1. Pe lotul 2, 88% din populație are contract, 16% nu și-a plătit deloc gunoaiele. Pe lotul 3 avem 57% populație care are contract, iar din aceștia 56% nu a plătit pe acest lot. O medie de aproximativ 48% din populația județului, astăzi, nu plătește gunoiul. În toată această perioadă, gunoiul s-a ridicat de la întreaga populație, nu doar de la cei care au plătit. Am făcut apel la primari să se implice mult mai mult în a determina populația să facă contract și să monitorizeze firma să-și facă treaba. Jumătate din populația județului Cluj astăzi nu plătește gunoiul din diverse motive.

Mă interesează ca această firmă să respecte contractul de adminstrare al Centrului de Deșeuri, iar pentru aceasta a primit un avertisment, și dacă nu, cu toții ne vom asuma prin vot rezilierea contractului cu această societate și să găsim o alternativă mai bună. Firma e responsabilă că populația nu-și face contract pentru că firma nu aplică peste tot principiul pe care l-a licitat”, a mai spus președintele CJ Cluj.

Clujenii nu colectează selectiv

Potrivit lui Tișe, 90% din gunoiul care vine de la populație nu este pe fracții.

„Această cantitate intră la procesat și se adună cantități industriale și benzile nu mai fac față. Cantitatea care ajunge în hale e mult prea mare față de cât era proiectul făcut. Trebuie să încurajăm populația să colecteze selectiv. Putem spune ușor că mâine firma care administrează în Centrul de Deșeuri pleacă și gestionăm în situație de urgență cu o altă firmă. Și acea firmă va aduce gunoiul tot neprocesat”, a mai spus Tișe.

