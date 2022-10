Un nou punct de belvedere asupra orașului, în curând. Turnul Pompierilor, finalizat anul acesta - FOTO

Constructorul care se ocupă de modernizarea Turnului Pompierilor promite că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

Un nou punct de belvedere al orașului, în curând. Turnul Pompierilor, finalizat anul acesta - FOTO: Facebook/ Decorint

Turnul Pompierilor se apropie de finalizare, a comunicat firma Decorint, cea care se ocupă de modernizarea obiectivului. Acesta ar putea fi deschis publicului încă de anul acesta.

Firma a preluat proiectul pentru revitalizarea Turnului Pompierilor în această primăvară și promite că vor finaliza lucrările „cu siguranță” până la sfârșitul acestui an. „Turnul va fi, în sfârșit, din nou deschis publicului și va fi, din nou, o atracție a Clujului, care sperăm că va aduce multă bucurie tuturor!”, transmite firma.

„În centrul Clujului sunt multe clădiri emblematice pe care le îndrăgesc încă de când eram copil: biserici, imobile administrative sau de locuit și multe altele. Bineînțeles, Turnul Pompierilor face parte din acestea. Locuind în centru pe atunci, Turnul a făcut parte din copilăria mea, așa că a rămas până azi o clădire foarte dragă mie. De o bună bucată de vreme însă starea acestuia s-a degradat destul de vizibil. M-am bucurat când am aflat că au început lucrările de reparații ale acestuia de către o firma de construcții. Însă, din păcate, acestea s-au tărăgănat ani de zile, fără progrese vizibile. Am fost foarte entuziasmat când, în urma relicitării lucrărilor de restaurare a Turnului, noi - Decorint - am fost cei desemnați să executăm restaurarea acestui obiectiv reprezentativ al orașului”, a transmis Konti Tibor, fondator al Decorint.

Un nou constructor, după mai mulți ani de inactivitate

Firma Decorint (leader), alături de Valcris Ascensoare Comerț, Timbermatrix și Skyline Engineering - subcontractanți au preluat în primăvara acestui an contractul pentru ducerea la bun sfârșit a lucrărilor la Turnul Pompierilor. Primăria Cluj-Napoca a scos la licitație lucrările de revitalizare a Turnului Pompierilor, în luna octombrie 2020, după ce a decis să rezilieze contractul cu vechiul constructor, Research Consorzio Stabile Societate Consortile ARL.

Lucrările erau realizate în proporție de 70% la momentul licitării, contractul vizând conservarea lucrărilor și finalizarea obiectivului. Lucrările sunt împărțite în două etape în sensul prioritizării acestora: etapa I - de conservare în regim de urgență, ceea ce impune finalizarea sudurilor structurii metalice care formează extensia turnului, montarea șarpantei și învelitorii, grunduirea și termospumarea confecției metalice exterioare, precum și montarea unor prelate perimetrale confecției metalice pentru protejarea de intemperii a lucrărilor efectuate la interiorul clădirii. Aceste lucrări vor fi executate premergător perioadei de timp friguros; etapa II cuprinde totalitatea lucrărilor de finalizare a restaurării turnului.

Contractul, reziliat în septembrie

Primarul Emil Boc a anunțat în septembrie că municipalitatea a inițiat rezilierea contractului pentru Turnul Pompierilor, asocierea Research Consorzio Stabile Societate Consortiale. Valoarea contractului era de aproape 8 milioane de lei fără TVA, iar lucrările trebuiau terminate in 18 iulie 2020.

„Eu am propus rezilierea contractului. Am înţeles că se mişcă tare repede de când am anunţat rezilierea public, dar voi porni reziliere. Mai au 15%, dar nu mai stau să povestesc, ai nişte termene. A primit aproape un an de zile pelungire locală, mai mult”, declara Emil Boc la un post local de radio.

Turnul Pompierilor va deveni o atracție turistică

Monumentul istoric cu origini în secolul XV ar urma să devină un adevărat obiectiv turistic al Clujului, care va găzdui recitaluri muzicale şi spectacole „la înălţime”, sub o oglindă uriaşă în care se vor reflecta atât evenimentele în desfăşurare, cât şi împrejurimile. Interiorul turnului, care va fi restaurat, ar urma să le permită vizitatorilor conectarea virtuală la evenimentele din oraş.

În urma concursului internațional de soluții pentru proiectare, organizat de Primăria Cluj-Napoca și Ordinul Arhitecților din România (OAR) în 2016, câștigător a ieșit Vlad Sebastian Rusu – Birou Individual de Arhitectură, avându-i drept coautori și colaboratori pe arhitecții Anamaria Olănescu, Anda Gheorghe, Octav Olănescu, Ovidiu Rusu și Ludovic Kopenetz.

Implementarea proiectului câștigător este realizată cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, iar lucrările de reabilitare au fost demarate în iulie 2018.

