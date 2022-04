Klarwin deschide 12 posturi de distribuție a apei potabile la Pata Rât, în două zone lipsite până acum de această facilitate (P)

Klarwin, lider tehnologic în epurarea apelor reziduale și în tratarea surselor de apă, anunță finalizarea lucrărilor de accesibilizare a apei potabile pentru cele patru comunități de la Pata Rât.

Compania a instalat și conectat la sursa de apă, joi, 21 aprilie, două kituri de distribuție, fabricate din inox alimentar, fiecare având câte șase robineți.

„Ne bucurăm să putem să îndeplinim această promisiune pe care am angajat-o în fața comunităților de la Pata Rât. Aceste sisteme sunt fundamentale pentru distribuirea apei, atât într-un cadru semi-permanent, cât și temporar. Instalația va permite creșterea accesului la apă pentru locuitorii de la Pata Rât, iar robinetele vor preveni atât risipa, cât și deversarea surplusului în zona de colectare”, a declarat Lucian Pavel, Managerul Departamentului pentru Protecția Mediului din cadrul Klarwin.

Soluția tehnică aleasă de Klarwin a fost evaluată și testată în mai multe proiecte umanitare din întreaga lume, garantând astfel satisfacerea nevoilor reale din teren. Optimizarea echipamentelor a fost realizată în fabrica proprie de la Iernut.

„Lipsa infrastructurii de transport a apei duce la dificultăți în asigurarea condițiilor adecvate pentru locuitorii de la Pata Rât. De altfel, unele dintre cele patru comunități locale sunt complet lipsite de apă. Comunitățile de la Pata Rât vor beneficia de 12 posturi de distribuție a apei, în două zone lipsite până acum de această facilitate. Cu această acțiune încheiem activitatea companiei noastre la Pata Rât, după patru ani în care am lucrat local pentru protecția mediului, îndeplinind mai mult decât obligațiile legale. Fără îndoială, rămânem însă aproape de aceste comunități vulnerabile, pe termen lung, și ne propunem să creștem numărul kiturilor de distribuție în perioada următoare”, a concluzionat Lucian Pavel.

Proiectul de accesibilizare a apei potabile a fost realizat în colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, iar lucrările executate au la bază studii, efectuate pe parcursul ultimului an, în ceea ce privește locațiile potrivite pentru amplasarea soluțiilor tehnice, în baza traseelor de utilități existente.

Despre Klarwin

Klarwin este lider european în domeniul aplicațiilor industriale destinate filtrării, separării și purificării. În calitate de partener oficial și exclusiv al unor lideri mondiali, furnizori de tehnologie de vârf, precum Pall Corporation, Grimm&Wulff, Tecninox Group, AAF, Fedegari Group, Blueair sau Absolent, Klarwin furnizează servicii și produse inovative principalelor companii din domeniul farmaceutic, al apelor potabile și industriale, energetic, al industriei alimentare și a băuturilor, al filtrării și purificării aerului și al producției de mașini.

