Klarwin, patru ani de performanță în domeniul protecției mediului la Cluj (P)

Klarwin, lider tehnologic în epurarea apelor reziduale și în tratarea surselor de apă, a fost singura companie care și-a asumat, încă din 2017, gestionarea levigatului generat de depozitul neconform de deșeuri al Clujului (Pata Rât).

Stația, care a fost pusă în operare în luna mai a anului 2018, a prelucrat aproape 170 de milioane de litri de levigat, 70% din cantitate fiind transformată în apă pură.

„La ceas de bilanț, putem să spunem că au fost patru ani de performanțe în ceea ce privește protecția mediului la Cluj. Ne-am asumat să intervenim într-un moment de criză, în urma dezastrului ecologic din 2017, când au apărut deversări care au ajuns până aproape de centură. Am fost singurii care am avut tehnologiile și competența potrivite pentru re-ecologizarea zonei. Ca de fiecare dată, Klarwin și-a îndeplinit toate obligațiile de mediu, acționând cu responsabilitate în beneficiul comunității clujene. Am contribuit astfel la eforturile autorităților județene în ceea ce privește atingerea țintelor de mediu și putem să spunem că am îndreptat Clujul către o economie circulară prin reintroducerea în circuit a apelor uzate”, a declarat Lucian Pavel, Managerul Departamentului pentru Protecția Mediului din cadrul Klarwin.

În cei patru ani de activitate, stația de la Pata Rât a înregistrat aproape 25.000 de ore de operare, având un randament mediu de peste 70%. În tot acest timp, Klarwin a depus eforturi pentru obținerea celor mai buni parametri în ceea ce privește calitatea permeatului, în ciuda provocărilor cauzate de multiplele contaminări ale deșeurilor colectate, în mod neconform, timp de aproape 70 de ani.

„Ne-am bazat pe un parteneriat pe termen lung cu autoritățile clujene și am depus eforturi să ne respectăm contractul, chiar și în situații de criză. Ne bucură faptul că performanța Klarwin a fost reconfirmată prin implementarea serviciilor de tratare levigat și la nivelul Centrului de Management al Deșeurilor, aici unde avem încrederea că vom vedea mereu tehnologii de top care să alinieze gestiunea deșeurilor din județ la nivelul performanțelor de vârf din UE. Avem încrederea că instituțiile de resort au înțeles impactul semnificativ pe care-l au tehnologiile Klarwin, în raport cu celelalte existente în piață. Încheiem operarea de la Pata Rât, dar rămânem alături de comunitățile locale, așa cum ne-am implicat în acești ani. Klarwin este partenerul de încredere al tuturor celor care vor, cu adevărat, să asigure cele mai performante soluții de protecția mediului”, a concluzionat Lucian Pavel.

Despre Klarwin

Klarwin este lider european în domeniul aplicațiilor industriale destinate filtrării, separării și purificării. În calitate de partener oficial și exclusiv al unor lideri mondiali, furnizori de tehnologie de vârf, precum Pall Corporation, Grimm&Wulff, Tecninox Group, AAF, Fedegari Group, Blueair sau Absolent, Klarwin furnizează servicii și produse inovative principalelor companii din domeniul farmaceutic, al apelor potabile și industriale, energetic, al industriei alimentare și a băuturilor, al filtrării și purificării aerului și al producției de mașini.

