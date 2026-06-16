Peste 350 de vizitatori au descoperit deja expoziția „Under Construction” din șantierul RIVUS, organizată în parteneriat cu UAD Cluj-Napoca (P)

Până pe 26 iunie 2026, clujenii sunt invitați să descopere „Under Construction”, expoziția găzduită de RIVUS, organizată în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design (UAD) Cluj-Napoca.

Realizat într-un context neobișnuit, în interiorul șantierului pentru dezvoltarea celui mai amplu proiect de regenerare urbană din România aflat în construcție, expoziția propune o întâlnire între arta, arhitectura și materia locului. Inițiativa a stârnit interesul publicului, peste 350 de vizitatori descoperind până acum expoziția, dar și parte din șantierul care va reda orașului fosta platformă industrială ca parte activă a sa.

Expoziția are loc în Hala cu Arcade, una dintre clădirile păstrate de pe fosta platformă industrială Carbochim și viitor reper cultural parte din RIVUS, proiect dezvoltat de IULIUS și Atterbury Europe. Prin noua sa destinație, Hala cu Arcade va deveni un centru pentru artele performative și inițiativele culturale. Însă, înainte de a intra într-un amplu proces de restaurare și reconversie, spațiul și-a deschis porțile pentru primul eveniment dedicat publicului larg. Astfel, în primele opt zile de la deschidere, peste 350 de vizitatori au descoperit deja viziunea artiștilor locali, care au expus diferite lucrări sub tema „Under Construction”.

Referindu-se la conceptul expoziției și la alegerea unui loc aflat în plină transformare, rectorul Universității de Artă și Design Cluj-Napoca și curatorul expoziției, prof. univ. dr. Liviu-Florian Ștefan, a declarat: „Spațiul acesta este atât de spectaculos și de generos pentru ceea ce va urma. Am avut ideea de a organiza o expoziție aici și ne bucurăm că a fost primită cu deschidere de echipa RIVUS. Ne-am dorit să facem ceva ce nu se întâmplă foarte des și, mai ales, ceva ce nu va mai putea fi făcut în aceeași formă altădată. Este limpede că nu mai putem exista separat: arta, business-ul, dezvoltarea și industria trebuie să coexiste și să colaboreze, pentru că avem nevoie unii de alții.”

Lucrările reunite în cadrul expoziției sunt rezultatul demersului artistic al studenților și artiștilor UAD Cluj-Napoca, care au ales să exploreze și să interpreteze transformarea unui spațiu aflat între trecut și viitor. Inspirate de atmosfera, istoria și energia locului, picturile, fotografiile, sculpturile și instalațiile propun perspective diverse asupra patrimoniului industrial și asupra modului în care memoria unui spațiu poate fi păstrată și reinterpretată prin artă.

Pentru studenții implicați în realizarea lucărilor, proiectul a reprezentat o adevărată provocare. Aceștia au explicat că procesul de creație a presupus multă muncă și documentare, una din dorințele lor fiind aceea de a aduce în prim-plan poveștile oamenilor care au lucrat de-a lungul timpului în fabrica de abrazive Carbochim. Totodată, multe dintre lucrări au pornit de la elementele definitorii ale spațiului industrial, în special structurile metalice aflate într-o permanentă transformare, reflectând astfel dinamica locului și schimbările prin care acesta trece.

Cum poți descoperi expoziția „Under Construction”

Expoziția poate fi vizitată în Hala cu Arcade din incinta RIVUS Cluj-Napoca, de pe strada Porțelanului C33, exclusiv pe bază de programare prealabilă. Intrarea este gratuită, dar accesul se realizează doar în grupuri organizate și însoțite de personal autorizat, întrucât expoziția se află într-un șantier activ. Programul de vizitare al expoziției este organizat în perioada 28 mai – 26 iunie 2026, în zilele de miercuri, joi și vineri, între orele 17:00 și 19:00. Pentru acces, vizitatorii sunt rugați să se înscrie în prealabil, accesând următorul link: https://inscriereunderconstruction.netlify.app/

Curator: Prof. univ. dr. Liviu- Florian Ștefan, Rector, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca;

Organizatori: RIVUS și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca;

Partener proiectant: Birou de arhitectură Vlad Sebastian Rusu;

Parteneri execuție: BuildCorp, KÉSZ, Weberbau.

Despre RIVUS

Dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe, RIVUS este cel mai amplu proiect de regenerare urbană aflat în dezvoltare în România și presupune transformarea fostei platforme industriale Carbochim într-o nouă destinație pentru comunitate. Investiția, de peste 550 milioane de euro, va integra cea mai mare suprafață de retail din țară (142.000 mp închiriabili), peste 400 de magazine, concepte de entertainment și cultură, spații de birouri, restaurante, servicii și zone dedicate petrecerii timpului liber.

Proiectul include reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul public și cultural, amenajarea unui parc de 52.000 mp, accesibilizarea malului Someșului și realizarea unor noi conexiuni de mobilitate pentru oraș. RIVUS este susținut de cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România, în valoare de 400 milioane de euro, și este proiectat conform unor standarde internaționale ridicate de sustenabilitate și eficiență energetică.

Descoperă cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: http://www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj!