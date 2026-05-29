Clujul rămâne sub cod galben de vânt puternic, vineri, 29 mai. Prognoza meteo.

Codul galben de vânt puternic, emis pentru județul Cluj joi, 28 mai 2026 este valabil și astăzi, vineri, 29 mai.

Prognoza meteo Cluj, 29 mai 2026 | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius, la Cluj-Napoca, vineri, 29 mai 2026.

Temperatura minimă va fi de 7 grade Celsius, potrivit ANM

Cerul va fi temporar noros/variabil.

Viteza vântului va fi de 13 metri pe secundă.

Reamintim că, în județul Cluj, codul galben de vânt puternic emis joi este valabil până astăzi, vineri, 29 mai 2026, ora 21.00.

Clujul, sub cod galben de vânt puternic | Sursă: meteoromania.ro

