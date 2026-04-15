Cum arată, de fapt, viitorul orașelor din România? Răspunsurile se discută la Iași, în cadrul TILIA – Summitul orașelor din România (P)

Viziune, design urban, implementare, orașe reziliente - acestea sunt doar câteva dintre subiectele care vor defini agenda primei ediții Today’s Ideas and Leadership In Action (TILIA) – Summitul Orașelor din România, un eveniment organizat de Fundația IULIUS, care aduce în prim-plan nu doar idei, ci și oameni care le transformă în realitate.

Între 23 și 24 aprilie 2026, sunt așteptați la Iași peste 300 de participanți, lideri din administrațiile publice, arhitecți, urbaniști, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile, pentru un schimb real de expertiză între cei care modelează orașele de astăzi.

Summitul propune o agendă construită în jurul unor întrebări-cheie pentru dezvoltarea urbană, de la cum arată un oraș bine planificat și cum poate fi transformată o viziune într-un proiect finanțabil, până la mecanismele concrete de implementare, acoperind teme precum mobilitatea, parteneriatele public-private, locuirea accesibilă și instrumentele de finanțare, într-un format susținut de speakeri naționali și internaționali cu experiență concretă în proiecte de anvergură.

TILIA aduce în prim-plan și subiecte esențiale, cu aplicabilitate imediată. Un exemplu este cum pot fi direcționate investiții de sute de milioane de euro în real estate în lucruri pe care banii nu le pot cumpăra, temă abordată de Raluca Munteanu, Director de Dezvoltare IULIUS. Vom afla și soluții concrete pentru mobilitate, precum cele „10 măsuri” pe care orașele le pot implementa imediat pentru un trafic mai eficient, prezentate de Mirko Franzoi, fondator Mic-Hub Italia, un studio specializat în toate dimensiunile mobilității, de la planificare și design urban, până la utilizarea datelor și noilor tehnologii, într-un context în care provocările legate de trafic rămân unele dintre cele mai presante pentru orașele din România.

Prezență în premieră: Charles Montgomery, unul dintre cei mai influenți urbaniști din lume

Prezența unuia dintre cei mai influenți urbaniști la nivel global, Charles Montgomery, se anunță drept unul dintre momentele centrale ale summitului. Autorul volumului „Orașul fericit” va prezenta la Iași „Știința orașelor fericite: principii și idei pentru România”, intervenție programată în prima zi a evenimentului, 23 aprilie, pe scena principală din Sala Voievozilor a Palatului Culturii. Prezentarea sa marchează ziua dedicată viziunii urbane și designului centrat pe oameni, aducând în discuție modul în care datele, comportamentul urban și designul pot contribui la crearea unor orașe mai funcționale și mai bine adaptate nevoilor locuitorilor.

Agenda acoperă teme strategice pentru orașele contemporane, de la administrație și viziune urbană, respectiv mecanisme de finanțare, până la direcții precum arhitectura centrată pe oameni, relația dintre spațiile de lucru și identitatea urbană, precum și rolul orașelor creative și sănătoase, cu un accent consistent pe componenta verde – de la biodiversitate la dezvoltarea infrastructurii urbane sustenabile.

Un alt punct central al summitului îi aduce în prim-plan pe arhitecții Foster + Partners, unul dintre cele mai influente studiouri globale de arhitectură, urbanism și design, cu peste cinci decenii de experiență și proiecte care au redefinit standardele în marile orașe ale lumii.

Prezența la Iași a lui Maximilian Zielinski, Senior Partner, alături de echipa sa, marchează un dialog direct între expertiza internațională și arhitectura națională și locală - o întâlnire relevantă între viziuni globale și realitățile urbane din România. Pe lângă masterclass-ul și sesiunile de dialog susținute de echipa Foster + Partners, summitul marchează și o premieră națională: expoziția „Future Proof”, ce reunește aproximativ 30 de machete ale unor proiecte emblematice semnate de acest studio, de la Apple Park și intervenții în Trafalgar Square, până la masterplanuri urbane de amploare și concepte vizionare, precum un habitat modular pentru planeta Marte. Expoziția poate fi vizitată până pe 3 mai 2026, la Palatul Culturii din Iași, oferind o perspectivă concretă asupra modului în care viziunea arhitecturală se traduce în proiecte care influențează orașe la nivel global.

Inițiativa națională lansată de IULIUS își propune să se consolideze ca un reper anual pentru toți actorii implicați în transformarea orașelor din România – un cadru de dialog orientat spre rezultate, în care ideile sunt conectate direct la instrumentele de finanțare și implementare.

În acest context, TILIA depășește statutul unui eveniment de industrie și se poziționează ca o platformă de referință, unde expertiza, viziunea și experiența converg pentru a genera soluții concrete și parteneriate aplicabile în dezvoltarea urbană din România.

