Vreme caldă și șanse crescute de ploaie. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă: temperaturile cresc, cu probabilitate de ploi în majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteoe pentru marți, 14 aprilie

Marți, 14 aprilie, cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab în Banat, Oltenia, în Crișana, precum și în zona de munte, iar pe creste vor fi și precipitații mixte, lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 22 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 - 10 grade Celsius.

În Cluj, avem parte de o vreme frumoasă, maxime de 18 grade Celsius, nori și soare. Astfel, cerul va fi mai mult senin, însă nu vor lipsi și înnorările temporare, cu ceva șanse mai mari de ploaie. Minima termică va indica 4 grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona de munte a județului.

De la jumătatea săptămânii, temperaturile maxime vor atinge 20 de grade Celsius.

