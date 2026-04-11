Artemis 2: misiunea istorică în jurul Lunii s-a încheiat cu succes

Capsula Orion a misiunii Artemis 2 a reintrat în atmosfera terestră și a amerizat în siguranță, vineri noapte, în Oceanul Pacific, după aproape 10 zile petrecute în spațiu, punând capăt astfel primei călătorii a oamenilor în mediul selenar din ultimii peste 50 de ani, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres.ro

Capsula Orion Integrity a NASA s-a parașutat ușor în apele calme din largul coastei de sud a Californiei la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului (00:07 GMT, sâmbătă), încheind o misiune care, cu patru zile înainte, i-a dus pe astronauți la 405.000 de kilometri distanță de Pământ, mai adânc în spațiu decât orice altă misiune cu echipaj uman până atunci.

Misiunea Artemis 2, care a parcurs un total de 1.117.515 km pe două orbite terestre și într-un survol la aproximativ 6.000 de kilometri de suprafața Lunii, a fost primul zbor de testare cu echipaj uman dintr-o serie de misiuni Artemis care își propun să readucă astronauții pe suprafața lunară începând cu 2028 și să amenajeze o bază selenară permanent.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: