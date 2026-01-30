Temperaturi în scădere, maxime de 4 grade și ploi. Mai multe localități din județul Cluj, sub Cod galben de ceață.

Vremea se răcește semnificativ, iar maximele termice nu vor depăși 4 grade. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață valabilă pentru mai multe localități din județul Cluj.

Vineri, 30 ianuarie, vremea se va răci în majoritatea regiunilor.

Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, predominant sub formă de ninsoare la munte și în Moldova, mixte în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și mai ales ploi în Banat și Crișana. Pe alocuri dimineața și noaptea se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor situa între -1 și 10 grade Celsius, iar cele minime între -10 și 3 grade Celsius.

În Cluj, vremea rămâne instabilă. Pentru localitățile Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad meterologii au emis o atenționare Cod Galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

Pa parcursul zilei vreme va râmâne închisă, se vor semnala ploi și burniță, iar vântul va avea intensificări locale și temporare, preponderent în zonele montane înalte.

Maxima termică a zilei va fi de 4 grade Celsius, iar minima va indica 0 grade Celsius.

În weekend, vremea se va răci, iar temperaturile nocturne vor fi negative.

