„Atacul” castorului. Terenuri inundate și pomi puși la pământ în Mănăștur.

Distrugeri provocate de castori pe strada Câmpului din Mănăștur. Un clujean caută soluții disperate pentru a opri „atacurile” animalelor, iar autoritățile ridică din umeri.

Un clujean care locuiește pe strada Câmpului reclamă faptul că mai mulți pomi fructiferi au fost puși la pământ de castori, iar acum terenul îi este inundat din cauza faptului că autoritățile nu pot distruge habitatul animalului.

Pomi fructiferi retezați

„La limita proprietății curge pârâul Popii și am o porțiune de circa 300 mp de teren la același nivel cu pârâul. Cu aproximativ 1 lună și jumătate în urmă am observat că mi-au fost retezați 3 pomi fructiferi de 2-3 ani cu o tăietură pe tulpină și după câteva zile am constatat că și alți pomi fructiferi mai groși din grădină au scoarța roasă pe diverse porțiuni pe înălțime de aproximativ 1 metru, presupunând că era un animal rozător. Am verificat gardul și am închis zonele unde credeam că s-ar fi putut strecura animalul.

Pomi distruși posibil de castori. FOTO: Mircea Cătinaș

În urmă cu circa 3 săptămâni am observat că partea grădinii de lângă pârâu este inundată pe o porțiune de aproximativ 100 mp, salciile de pe malul pârâului au fost roase, unele atât de tare încât s-au rupt și au căzut peste gardul din plasa de sârmă pe care l-au distrus în 3 porțiuni de câte 3 m lățime fiecare.

Am încercat să remediem oarecum stricăciunile, am tăiat câteva sălcii căzute pe proprietate și am refăcut gardul, dar deja nu se mai poate intra în zonă decât cu echipament special - cizme impermeabile înalte.

Am sesizat Primăria Cluj-Napoca, Apele Române și Garda de Mediu. Am fost contactați de la Primăria Cluj Napoca și a fost trimisă o echipă care a dărâmat barajul, provocând scurgerea apei care inundase terenul.

Barajul a fost refăcut de castor după numai două zile iar nivelul apei a crescut din nou, inundând terenul”, a declarant pentru monitorulcj.ro Mircea Costinaș.

Un alt exemplu de copac ros de castori. FOTO: Mircea Cătinaș

Poliția nu dă voie primăriei distrugerea habitatului

„Săptămâna trecută am sunat din nou la Primăria Cluj-Napoca și am sesizat situația. Au trimis o altă echipă, dar atunci când echipa a încercat să distrugă barajele care obturau albia pârâului, niște vecini au sesizat poliția, care s-a deplasat la fața locului și i-a oprit din acțiune, motivând că nu este voie să se distrugă habitatul castorului.

Eu înțeleg că este un animal protejat, dar nu cred că habitatul lui natural este pe strada Câmpului în Cluj-Napoca, în zona urbană.

Între timp, nivelul apei este foarte ridicat, terenul meu e inundat pe circa 200 mp, castorul a început să distrugă pomii fructiferi, încă 4-5 pomi tineri, cu tulpină până la 10 cm diametru și un măr de 20 ani, cu diametrul tulpinii de 20 cm pus la pământ. Mai multe sălcii de pe malul pârâului sunt roase până aproape de a cădea la pământ.

Astăzi am sunat la mai multe instituții încercând să găsesc o soluție, primărie, poliție, pompieri, jandarmi, 112, Garda de Mediu, AJVPS Cluj, dar nimeni nu a putut să îmi ofere o soluție în acest sens”, mai spune acesta.

Acesta cere prinderea și relocarea familiei de castor, dar și refacerea cursului de apă din albia pârâului astfel încât terenurile să nu mai fie inundate.

