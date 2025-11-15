Vreme rece și maxime de 12 grade. Clujul, sub Cod galben de ceață.

Vremea se menține rece, iar maximele termice nu vor depăși 12 grade. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață valabilă pentru municipiul Cluj-Napoca și o serie de localități din județ.

Cod galben de ceață valabil pentru mai multe localități din județul Cluj. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 15 noiembrie|Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 15 noiembrie, în estul și centrul țării, cerul va fi marcat de o nebulozitate persitentă, iar în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 - 20 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 1 - 9 grade Celsius.

În Cluj, dimineața este una răcăroasă, iar meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață pentru mai multe localități din județul Cluj, inclsuiv municipiul Cluj-Napoca.

Avertizarea meteo este valabilă până la ora 9.00, pentru zona joasă a județului Cluj, unde ceața va determina vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.

Sunt vizate localitățile: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș.

În rest, pe parcursul zilei, cerul va fi preponderent senin, vântul va sufla slab și moderat, iar șansele de precipitații vor fi minime. Maxima termică va ajunge la 12 grade Celsius, iar minima termică va indica 3 grade Celsius.

Duminică, vrema se schimbă treptat, astfel că cerul va deveni preponderent noros, iar șansele de precipitații cresc.

