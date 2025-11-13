Vreme rece și maxime de 10 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține rece, iar după o dimineață cețoasă, cerul va deveni preponderent senin, iar maximele zilei vor ajunge la 10 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 13 noiembrie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 13 noiembrie, cerul va fi variabil, mai mult senin în zonele deluroase şi montane, dar cu nebulozitate joasã şi ceaţã în restul teritoriului. Vântul va sufla slab pânã la moderat, cu uşoare intensificãri pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 - 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 5 grade Celsius.

În Cluj, după o dimineață rece cu ceață densă, cerul va fi variabil spre senin, iar soarele va încălzi mai puternic. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zonele montane ale județului. Maximele termice vor ajunge la 10 grade Celsius, în timp ce minima termică va indica -1 grad Celsius.

În zilele următoare vremea se va menține frumoasă, cu cer preponderent senin și maxime de 10 grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: