Ecourile transformării: de la trecutul industrial la viitorul sustenabil - RIVUS, prezent la Bienala de Arhitectură din Transilvania 2025 (P)

În cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania (BATRA), proiectul RIVUS aduce în fața publicului o instalație care vorbește despre transformarea, memoria și renașterea urbană.

Lucrarea, intitulată „Ecourile transformării: de la trecutul industrial la viitorul sustenabil”, poate fi admirată , până duminică, 26 octombrie, la orice oră, pe strada Iuliu Maniu nr.2, chiar în centrul orașului (în fața Centrului de Tineret).

Instalația „Ecourile transformării: de la trecutul industrial la viitorul sustenabil” este o galerie de imagini, care marchează trecerea simbolică de la istoria industrială a uzinei Carbochim către noua etapă de dezvoltare, reprezentată de RIVUS, cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România. În prima etapă a acestui demers, IULIUS a relocat fabrica Carbochim într-o zonă pretabilă producției industriale și a investit 7 milioane de euro pentru optimizarea și eficientizarea activității, care nu a fost întreruptă.

Construită pe un element autentic recuperat din fosta fabrică, lucrarea din metal și elemente textile prezintă o spirală cu imagini care surprind povestea locului și reflectă procesul de transformare al sitului industrial: de la perioada fondării Carbochim în 1949, până la începerea procesului de modernizare și reconvertire a zonei într-un spațiu urban mixt, deschis comunității. Fabrica clujeană a traversat numeroase etape și provocări, devenind în timp un model de bune practici industriale prin modul în care a reușit să se adapteze și să se dezvolte.

Instalația a fost amplasată de luni, 20 octombrie, pe strada Iuliu Maniu, nr.2, în fața Centrului de Tineret și poate fi admirată de clujeni, precum și de toți cei interesați de proiect, până duminică, 26 octombrie în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania (2025). Este o ocazie potrivită pentru publicul curios să afle mai multe despre RIVUS și despre transformarea fostului sit industrial într-o parte activă a orașului.

Proiectul RIVUS își propune să valorifice istoria locului, păstrând și integrând în noul ansamblu două clădiri cu valoare arhitecturală, fosta hală a cuptoarelor, viitoarea Hală cu arcade și clădirea administrativă din cărămidă roșie. Prin această abordare, reconversia respectă memoria industrială a zonei și o readuce în circuitul urban contemporan.

RIVUS presupune:

Două clădiri industriale reconvertite în spații culturale, de office și servicii;

Un nou parc urban și spații verzi amenajate de peste 5,2 hectare;

Grădină japoneză pe acoperiș;

Centru de arte, ca premieră într-un proiect imobiliar din România;

Concepte de distracție în premieră regională, pentru toate vârstele;

Cele mai noi tehnologii cinematografice, pentru prima dată în Transilvania;

Spații de birouri premium;

Cea mai mare suprafață de retail din România – 142.000 mp suprafața totală de retail a proiectului (integrând atât mall-ul, cât și facilitățile de retail complementare), într-un concept care completează experiența de shopping cu servicii și facilități publice și de timp liber;

Peste 400 de magazine, inclusiv premiere regionale și naționale;

Peste 30 noi restaurante-concept și cafenele cu orientare spre râul Someș;

RIVUS Cluj-Napoca se dezvoltă pe cele 14 hectare ale fostei platforme industriale Carbochim, ce erau utilizate în procent de doar 30%. Activitatea de producție a fost păstrată, fabrica fiind relocată și modernizată, în urma unei investiții de peste 7 milioane de euro a companiei IULIUS.

Descoperă mai multe despre cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj!

Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 17–26 octombrie 2025, Bienala de Arhitectură Transilvania (BATRA) – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate arhitecturii din România. Evenimentul este organizat de Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania. Ediția din acest an are ca temă „est.etic”, o invitație adresată publicului și profesioniștilor de a reflecta asupra modului în care etica și estetica se împletesc în crearea orașelor contemporane. Tema propune o viziune actuală asupra rolului arhitecturii în formarea unor comunități sustenabile, responsabile și incluzive. Detalii despre eveniment, aici: www.batra.ro și www.oartransilvania.ro.