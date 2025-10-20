Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, condus pe ultimul drum de sute de persoane

Câteva sute de persoane au participat, luni, la înmormântarea fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu.

Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, condus pe ultimul drum de sute de persoane|Foto: monitorulcj.ro

Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, a încetat din viață săptămâna trecută, la vârsta de 65 de ani.

Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, condus pe ultimul drum de sute de persoane

Înmormântarea a avut loc luni, 20 octombrie, la Cimitirul Central din Cluj-Napoca, unde sute de persoane s-au adunat pentru a-l conduce pe ultimul drum pe fostul președinte CJ Cluj.

Horea Uioreanu, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, condus pe ultimul drum de sute de persoane|Foto: monitorulcj.ro

Slujba de înmormântare a fost oficiată de episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, Claudiu Pop, împreună cu un sobor de preoți.

Printre participanții la înmormântare s-au numărat prefectul Maria Forna, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe și vicepreședintele administrației județene, Radu Rațiu, precum și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, dar și fostul senator și președinte al PNL Cluj, Marius Nicoară.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Maria Forna, prefectul Clujului și Radu Rațiu, vicepreședintele CJ Cluj, prezenți la înmormânatre|Foto: monitorulcj.ro

Horea Uioreanu a fost președinte al CJ Cluj între anii 2012 și 2014 și anterior a fost în două rânduri deputat de Cluj.

Horea Uioreanu a fost condus, luni, 20 octombrie 2025, pe ultimul drum|Foto: monitorulcj.ro

Horea Uioreanu a murit joi, la 65 de ani, într-un centru pentru vârstnici din localitatea Gilău

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: