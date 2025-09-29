Perla Rezidențial – Băile Felix. Devino și tu un antreprenor în turismul balnear (P)

Stațiunea Băile Felix, cunoscută drept una dintre cele mai apreciate destinații balneare din România, se pregătește să primească ansamblul de apartamente destinate închirierii - Perla Rezidențial, aflat acum în plin proces de construcție.

Poziționat într-un loc cu adevărat privilegiat, în apropierea noii străzi pietonale a stațiunii, la 100 de metri de Ștrandul Apollo Felix și Pădurea Felix, acesta are acces direct din drumul european E79.

Proiectul promite să devină un punct de atracție nu doar pentru cei care își doresc o locuință exclusivistă într-o zonă de top a județului Bihor cât și celor care vor să își construiasca un business in sistem Air BNB, prin introducerea apartamentelor în circuitul turistic.

Noul ansamblu se remarcă printr-o arhitectură modernă și un design exclusivist, care îmbină eleganța cu funcționalitatea. Clădirea este realizată la cele mai inalte standarde de rezistenta la cutremur, cu finisaje premium și dotări de ultimă generație (pereti cortina, tamplarie aluminiu, fatade luminate arhitectural, infrastructura „smart home”, etc). Fiecare apartament este gândit pentru a oferi spații luminoase, funcționale și elegante, la cele mai înalte standarde de confort. De asemenea accesul in Perla Rezidential va fi cu control de la distanta, oferind posibilitatea inchirierii unitatilor locative fara a intra in contact direct cu turistul.

„Ne dorim să aducem pe piața locală un proiect rezidențial de referință, care să ofere posibilitatea celor interesati sa investeasca intr-un business in domeniul Air BNB si care sa răspundă celor mai exigente cerințe de locuire si inchiriere. Credem că Băile Felix este o destinatie turistica intr-o ascensiune constanta, , iar Perla Rezidential este un pas important în această direcție”, a declarat reprezentantul dezvoltatorului Micoriciu Valentin

Prin acest proiect, stațiunea Băile Felix își consolidează statutul de destinație premium nu doar pentru relaxare și tratament, ci și pentru investiții imobiliare și de locuire.