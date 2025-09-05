Polițistul care a agresat o femeie pe care a plătit-o pentru sex în Florești, pus sub control judiciar. Ce avea acasă?

Polițistul care a plătit o femeie pentru sex în Florești a fost plasat sub control judiciar. Acesta a agresat-o pe femeia cu care a întreținut relații intime în seara de 2 spre 3 septembrie și i-a luat banii.

Polițistul care a agresat o femeie în Florești după ce o plătise pentru sex a fost pus sub control judiciar | Foto: pixabay.com

Polițistul care a plătit o femeie pentru sex în Florești, iar după partidă a agresat-o și i-a luat banii a fost percheziționat la domiciliu, ieri, 4 septembrie 2025.

CITEȘTE ȘI:

În locuința bărbatului de 43 de ani, a fost descoperită o armă.

„În urma percheziției a fost descoperit un cartuș pentru armă letală, de 9mm, motiv pentru care cercetările au fost extinse, din oficiu, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, a transmis IPJ Cluj.

Polițistul care a făcut sex pe bani, plasat sub control judiciar

Potrivit sursei citate, în aceeași zi, bărbatul a fost pus sub control juduciar pentru 60 de zile, cu monitorizare electronică.

Reamintim faptul că un bărbat de 43 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și cercetat într-un dosar penal în trecut, a plătit o femeie pentru sex în Florești, iar după partidă acesta a agresat-o și i-a luat banii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: