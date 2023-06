„Copiii se strecoară printre mașinile care circulă” ca să ajungă la școală. Pe Aleea Borsec nu există trotuar

Copiii care merg la Școala „Nicolae Titulescu” din Cluj-Napoca pe Aleea Borsec sunt nevoiți să se strecoare printre mașinile care circulă dimineața în zonă.

Lipsesc trotuarele de pe Aleea Borsec din Cluj-Napoca / Foto: Clujul Civic - Malajdoki Gáspár

În fiecare dimineață, înaine de ora 8, traficul e aglomerat pe Aleea Borsec din Cluj-Napoca, iar copiii care merg la școală în zonă trebuie să se „strecoare” printre mașini, semnalează un clujean.

Pe strada respectivă nu există un trotuar pe care copiii să se poată deplasa în siguranță.

Astfel, clujean a făcut o cerere pentru amenajarea unei benzi pentru pietoni. El susține că și conducerea școlii a mai făcut această propunere în trecut, din grija pentru siguranța copiilor:

„Așa arată Aleea Borsec, principală rută de acces a copiilor care merg spre Școala Gimnazială «Nicolae Titulescu», într-o zi de școală obișnuită, înainte de ora 8. Sunt două benzi: pe una sunt marcaje pentri parcări, și este ocupat de mașini parcate regulamentar, iar pe cealaltă bandă circulă mașinile, la fel, tot regulamentar (circulația mașinilor se desfășoară pe sens unic, spre școală). Trotuar însă NU există pe alee. Copiii se strecoară printre mașinile care circulă. Conducerea școlii a depus în fiecare an cerere pentru rezolvarea situației, fără nici un rezultat. Acum am depus și eu o cerere prin care am propus amenajarea unei benzi dedicate exclusiv pietonilor. Nu am iluzii, dar măcar la întrebarea «Ați depus cerere?» voi putea răspunde cu numărul de înregistrare, care, desigur nu are absolut nici un folos. Totuși, revin cu detalii pe 15 septembrie a.c.”, spune un clujean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: