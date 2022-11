Mama lui Culiță Sterp, despre accidentul de la Cluj: „Nu suntem familie de bețivi și drogați! A greșit foarte tare” VIDEO

Mama lui Culiță Sterp a vorbit despre accidentul pe care manelistul l-a provocat la Cluj. Ea spune că fiul său a greșit foarte tare, însă familia ei nu este o „familie de bețivi și drogați”.

Mama lui Culiță Sterp a vorbit despre accidentul de la Cluj într-un videoclip de pe YouTube / Foto 1: captură ecran YouTube, Foto 2: Culiță Sterp - Facebook

Mama lui Culiță Sterp și sora sa, Geta Sterp, au vorbit despre accidentul manelistului petrecut la Cluj și despre urmările acestuia, într-un videoclip publicat pe YouTube.

Mama lui Culiță a mărturisit că a fost devastată de cele întâmplat și se bucură nespus de tare că nimeni nu a murit în accident.

Ea susține că fiul său a greșit foarte tare, „pentru că legea este pentru toți”, însă susține că acest lucru nu se întâmplă la ordinea zilei, iar familia sa nu este una de „bețivi și drogați”, după cum multă lume o cataloghează în social media:

„Acum mi-am mai revenit puțin, dar am fost foarte supărată. Dumnezeu Sfântul a ajutat de nu a murit nimeni în accident. Deci Culiță și băiatul acela au avut îngeri păzitori acolo cu ei. Noi nu încurajăm pe nimeni să urce băut la volan, pentru că eu am permis de 30 de ani, dar eu nu am băut un gram nici la nunta ei (n.r.: Geta Sterp). La noi în casă nu se bea, nu se fumează, deci nu am avut în sânge să facem lucrul ăsta, nu că ne-a interzis sau ne-a impus cineva. (…) Nu are Culiță nicio scuză, este clar, dar noi nu suntem o familie de bețivi și de drogați și de cum ne catalogați voi pe noi, exclus așa ceva. Acum nu venim noi cu scuze, dar nu suntem bețivi, noi nu fumăm și nu bem, la noi în casă nu se întâmplă așa ceva.

O greșit foarte tare, pentru că legea este pentru toți, nu ai voie să te urci la volan băut. Culiță circulă cam de 5-7 ani zi de zi, noapte de noapte, păi pe el trebuia să-l mai prindă cineva băut dacă ar fi bețiv”, a declarat mama lui Culiță Sterp în videoclip, relatează kanald.ro, despre accidentul petrecut în Cluj-Napoca și urmările sale.

Culiță Sterp a fost beat și drogat când a provocat accidentul din Piața Avram Iancu, Cluj-Napoca, în urmă cu 10 zile. Din cauza inconștienței sale, un bărbat a fost rănit și a ajuns la spital. Pe lângă faptul că a condus sub influența alcoolului, a substanțelor interzise și că a vătămat o persoană, manelistul a intrat pe culoarea roșie a semaforului când a produs accidentul și a fugit de la fața locului.

Totodată, chiar înainte de producerea accidentului, radarul Poliției l-a depistat pe Culiță conducând cu aproape 100 km/h pe Calea Florești, iar când polițiștii i-au făcut semnale să se oprească, manelistul a ignorat și și-a continuat drumul.

În prezent, Culiță Sterp se află sub control judiciar.

