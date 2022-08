Copilă de 14 ani, convinsă să se prostitueze în mai multe orașe, inclusiv în Cluj. Au folosit metoda „touring”

O copilă în vârstă de 14 ani a fost „convinsă” de doi bărbați și o femeie să se prostitueze în mai multe orașe din țară, inclusiv în Cluj-Napoca, prin metoda „touring”.

Fata a declarat că a fost racolată prin metoda „loverboy”, iar după un timp a fost convinsă să practice prostituția.

Infracțiunile au avut loc între noiembrie 2019 și ianuarie 2020, iar cei trei au fost condamnați de proxenetism. Cel care a racolat-o pe minoră a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, celălalt bărbat a primit 3 ani și 11 luni de închisoare, iar femeia a scăpat cu pedeapsa de 3 ani de închisoare, cu suspendare sub supraveghere, potrivit adevarul.ro.

De asemenea, cei trei au fost obligați de instanță să plătească suma de 10.000 de lei, daune morale, victimei.

Când minora a început să practice prostituția a folosit metoda „touring” pentru a nu atrage atenția polițiștilor. Mai exact, aceasta își schimba apartamentele și orașele constant în care practica prostituția.

„Eu nu am mai practicat prostituţia niciodată şi deşi nu ştiam cum va fi, am acceptat să merg cu Tode să facem bani. Tode mi-a povestit ce urma să fac, adică că o să am un anunţ pe un site, că o să sune clienţii, că eu o să trebuiască să vorbesc cu clienţii la telefon, dacă mă descurc şi dacă nu mă descurc, o să vorbească cu clienţii prietenul lui, la care urma să mergem. Totodată, mi-a spus că după ce vin clienţii, trebuie să fac sex cu aceştia”, a declarat copila. Copila a mărturisit și ce tarife cerea: „Mi-a spus să cer 150 lei/finalizare şi 250 lei sau 300 lei/o oră de sex, să fac sex protejat. Preţurile acestea erau trecute şi în anunţ”, a mai spus minora, conform sursei citate.

Fata de 14 ani a fost dusă de cei trei în mai multe orașe din România, pentru prostituție, inclusiv la Cluj-Napoca. De asemenea, aceasta a mai practicat prostituția și în următoarele orașe: Arad, Bucureşti, Bacău, Sibiu, Târgu Jiu, Petroșani, Reșița, Bistriţa, Focşani, Oradea, Craiova, Târgu Mureș, Alba Iulia.

