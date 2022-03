Ceaiul care te ajută să slăbești, cu multe beneficii pentru organism. Previne cancerul și protejează ficatul

Ceaiul care te ajută să slăbești, cu multe beneficii pentru organism. Acest ceai este recomandat de specialiști datorită beneficiilor pe care le are asupra sănătății noastre. Previne cancerul și protejează ficatul.

SURSA FOTO: depositphotos.com

Ceaiul care te ajută să slăbești, cu multe beneficii pentru organism este ceaiul matcha.

Legenda spune că ceaiul matcha, cunoscut sub denumirea de aur verde, era băut de călugării japonezi din cele mai vechi timpuri deoarece îi ajuta să rămână calmi în timpul meditațiilor.

Ceaiul matcha este considerat un super aliment, iar unul dintre beneficiile majore ale consumului acestui produs ţine de o doză extrem de generoasă de antioxidanţi, cu fiecare înghiţitură. Bineînţeles, ca multe alte produse, ceaiul de matcha trebuie consumat cu grijă, întrucât are contraindicaţii şi poate veni la pachet cu efecte secundare.

Acum 5000 de ani, matcha era considerată o simplă frunză. În prezent, însă, a devenit un stil de viaţă pentru mulţi oameni, scrie csid.ro.

Ceaiul care te ajută să slăbeșți, cu mule beneficii pentru organism. Previne cancerul

Ceaiul care te ajută să slăbești, cu multe beneficii pentru organism. Ceaiul matcha are un conținut foarte mic de calorii și asta îl face potrivit și pentru persoanele care luptă cu kilogramele in plus, având proprietăți de ardere a grăsimilor cât mai rapide. Clorofila din conținutul ceaiului matcha este un puternic agent de detoxifiere, ajutând la eliminarea substanțelor chimice și a metalelor grele din corp, scrie doc.ro.

De asemenea, ceaiul matcha previne și cancerul. Conform unui studiu realizat pe șoareci a demonstrat că ceaiul de matcha poate diminua dimensiunile tumorilor.

Pe lângă că previne apariția cancerului, ceaiul matcha, ceaiul care te ajută să slăbești, previne și diabetul zaharat de tip 2. Acest ceai reușește să îmbunătățească sensibilitatea organismului la insulină şi toleranţa la glucoză.

Ceaiul care te ajută să slăbești, cu multe beneficii pentru organism. Protejează ficatul

Pe lângă beneficiile menționate mai sus, ceaiul matcha are beneficii și pentru ficat. Ceaiul matcha, ceaiul care te ajută să slăbești, cu multe beneficii pentru organism, are un puternic efect detoxifiant asupra organismului. Datorită acestei proprietăți, consumat regulat, elimină compușii toxici din corpul nostru și creează un înveliș protector al ficatului.

Totodată, ceaiul matcha te ajută să te relaxezi, datorită conținutului de L-teanina, un aminoacid cunoscut de specialiști datorită proprietății sale de a relaxa organismul.

Chiar dacă are multe beneficii pentru organism, ceaiul matcha are și contraindicații. Consumat în cantități mari poate deveni TOXIC. Printre efectele secundare se numără vărsături, bătăi rapide ale inimii, greață, diaree și migrene.

