Mii de persoane, la Târgul de Crăciun din Florești, în prima săptămână. Pivariu: „Nu am avut incidente”

Târgul de Crăciun Winter Dream din Florești a fost vizitat, în mai puțin de o săptămână, de mii de persoane, a declarat primarul Bogdan Pivariu.

Mii de persoane, la Târgul de Crăciun din Florești, în prima săptămână. FOTO: Facebook/ Bogdan Pivariu

Prima săptămână de Târg de Crăciun la Florești a adus laolaltă mii de persoane și s-a desfășurat fără incidente, a arătat primarul comunei, Bogdan Pivariu.

Floreștenii sunt entuziasmați de târgul care are loc în comuna lor, spune edilul, feedback-ul oferit de populație fiind pozitiv. Vizitatorii pot rămâne la curent cu noutățile târgului de Crăciun prin aplicația Memorabil, dedicată Winter Dream Florești.

„Cea de-a doua ediție a Târgului de Crăciun Winter Dream Florești este o ediție super-frumoasă, mai bună decât anul trecut, anul trecut a fost un an deschizător de drumuri în ceea ce privește târgul de Crăciun în adevăratul sens al cuvântului, au apărut foarte multe lucruri noi și care se găsesc și în marile orașe europene. În ceea ce privește feedback-ul populație, este un feedback extraordinar de bun, am primit foarte multe aprecieri la adresa târgului, la adresa organizării, la adresa modului în care sunt dispuse toate la acest târg de Crăciun.

Ca element de noutate, este și o aplicație dedicată Târgului de Crăciun Winter Dream Florești, o aplicație pe care sfătuiesc pe toată lumea să o descarce – «Memorabil» este aplicația unde pot să vadă programul detaliat pe zile, să primească diverse notificări, să își invite prietenii și așa mai departe. De asemenea, avem un patinoar unde cei mici și nu numai se pot bucura de gheață”, a declarat primarul comunei Florești, la un post local de radio.

„O mică parte a identității noastre”

Primarul Bogdan Pivariu a afirmat că târgul de Crăciun este „o mică parte a identității” floreștenilor, un loc de întâlnire pentru familii și prieteni, într-o atmosferă caldă și primitoare.

„Din păcate, vremea de afară nu este așa cum ne-am dorit-o, a plouat de dimineață, ar fi fost frumos dacă era zăpadă, dar, sigur, acestea sunt lamentări. Este frumos, este bine, sperăm că o să ajungă zăpada și la noi și să e bucurăm și de zăpadă. Dacă nu, o să ne bucurăm de tot ceea ce am pregătit împreună, sunt sute de copii care s-au bucurat în primele zile ale târgului de activități, indiferent de vremea de afară, avem activități și indoors în «Hambarul Magic», acolo unde avem și o altă scenă unde se întâmplă fel de fel de lucruri pentru familii. Invităm pe toată lumea la toate activitățile.

Ca participare, în primul weekend a fost o participare foarte bună, mii de oameni au participat în primele zile, am avut și activități dedicate zilei de 1 Decembrie, pe lângă slujbele religioase și tot ceea ce am făcut pentru a cinsti Ziua Națională a României. Am avut în weekend și o zi cu folclor, a fost foarte frumos, foarte buni interpreți, nu am avut incidente în niciuna dintre zile și sunt convins că așa va fi în contuinuare. Toată lumea și-a făcut treaba, floreștenii și nu doar au fost civilizați, avem deja o identitate cu care ne putem mândri cu toții, cei care locuim și suntem cetățeni ai comunei Florești, aceasta este o mică parte a identității noastre.

În fiecare weekend, până în pragul Crăciunului, avem activități. Așteptările sunt ca lucrurile să se desfășoare în continuare așa cum s-au desfășurat și până acum, să petrecem timp de calitate cu familia, cu prietenii, să așteptăm și oaspeți și lucrurile să se desfășoare într-un mod plăcut. Avem și o «Pădure Fermecată», foarte multe lucruri”, a mai arătat Bogdan Pivariu.

Târgul de Crăciun „Winter Dream” din Florești s-a deschis joi, 30 noiembrie, și va putea fi vizitat până în data de 23 decembrie, în Parcul Poligon.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: