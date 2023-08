Ce n-a văzut Clujul. Cea mai mare ediție Untold de până acum, muzica va răsuna până la 6 dimineața! Organizatori: Infuzie de 80 de milioane de euro pentru economia locală!

Untold își deschide porțile peste două zile, iar organizatorii spun că ediția din acest an va avea cel mai mare număr de participanți de până acum. Joi, la ora 16, primii participanți vor păși în lumea magică Untold, iar concertele vor dura până la 6 dimineața.

Public la Untold pe Cluj Arena. Foto: Facebook Untold

Peste 100.000 de participanți sunt așteptați în fiecare zi la Untold, iar organizatorii spun că va fi cea mai bună ediție de până acum.

„Untold 2023 se arată cea mai bună și cea mai frumoasă ediție de până acum și cu numărul cel mai mare de participanți de până acum. Ne bucurăm și de un line-up senzațional, cu multe momente speciale și artiști veniți în premieră în România. Cei care vor să-și preschimbe abonamentul sau biletul în brățară o pot face astăzi și mâine de la ora 12 și până la ora 22, în Parcul Central la intrarea în festival. Acolo se pot deja preschimba biletele și abonamentele. Când începe festivalul în fiecare zi de la ora 15 până la ora 4 dimineața, cu un act de identitate. Programul festivalului în acest an va fi de la ora 16 când se deschid poțile festivalului și vom continua dimineața până în jurul orei 5-6 cât ne țin picioarele și cât vor fi artiștii de dornici să ne distreze”, spune Edy Chereji, directorul de comunicare Untold.

Untold: Infuzie de capital de 80 de milioane de euro în Cluj

Bogdan Rădulescu, Chef Business Officer Untold, a declarat că festivalul Untold va aduce o infuzie de 80 de milioane de euro în cele 4 zile ale festivalului „care ajută extrem de mult economia locală”.

„Ce înseamnă impactul economic al Untold în România pentru comunitatea din Transilvania și Cluj. Vorbim de un număr uriaș de turiști, atât străini cât și din România, care vor veni să cheltuie undeva la peste 80 de milioane de euro în cele 4 zile ale festivalului. Avem o infuzie uriașă de capital care ajută extrem de mult economia locală. Numărul mare de participanți din afara țării ajută la promovarea Clujului. Dincolo de aceste venituri pentru comunitate, festivalul pune în piață și cheltuie către furnizori, majoritatea din România, un buget aproximativ 20 de milioane de euro peste care sunt, evident, toate beneficiile și investițiile în zona de marketing și promovare. Ediția din acest an e una spectaculoasă, cea mai bună ediție de până acum”, a spus Rădulescu.

S-a mărit capacitatea Cluj Arena

Producția de anul acesta este impresionantă. Festivalul se întinde pe o suprafață de 235.000 de metri pătrați și așteaptă sute de mii de participanți în cele 4 zile și 4 nopți de magie. Peste 15.000 de oameni din peste 20 de țări construiesc acum lumi și decoruri poveste pe stadionul Cluj Arena și împrejurimi.

Scena principală va avea peste 900 de metri pătrați de ecran LED, 32 de metri înălțime, 110 metri lățime și 30 de metri adâncime. Greutatea scenei depășește 500 de tone, iar acoperișul are o deschidere de 24 de metri. Peste 1250 de jocuri de lumini vor colora stadionul Cluj-Arena în toate zilele și nopțile de festival.

Tema Untold 2023 este „The Light Phoenix” și va fi regăsită în decorurile de pe stadion și pe mainstage. O sclipire magică face ca portalul dintre lumea reală și lumea imaginară să devină invizibil și odată ce această sclipire se aprinde, fiecare este cuprins de această bucurie pură. Toate acele mici particule se transformă în ceva spectaculos: un vortex de lumini, unice în felul lor, aflate într-o continuă interacțiune pentru a crea cu adevărat special: un PHOENIX în cele mai vii culori.

Vor fi scene impresionante și music spots speciale, peste 50 de vendori cu mâncare și băuturi, un fashion corner denumit Designers’ Nest, zeci de activări ale partenerilor, personaje magice, animatori și dansatori care vor defila prin festival, precum și multe surprize.

Radu Rus, head of production, spune că echipa care s-a ocupat de montarea scenei nu s-a atins de gazonul de pe Cluj Arena.

„În ceea ce privește gazonul de la Cluj Arena, am reușit în colaborare cu Consiliul Județean și cu echipa de fotbal să convenim faptul că nu vom face montaje pe gazon. Am intrat în stadion din 17 iulie și am reușit să nu atingem gazonul deloc. Asta în mod normal ar presupune faptul că la finalul evenimentului, gazonul va arăta într-o stare la fel de bună ca atunci când l-am recepționat ceea ce ar putea să atragă doar beneficii pentru noi și pentru echipa de fotbal. Faptul că am reușit după atâția ani să protejăm gazonul e un lucru mare. Am vorbit cu furnizorul care ne livrează acel flooring pentru gazon, este un flooring nou-nouț adus din Germania, același tip de flooring folosit de către colegii din alte țări care organizează festivaluri de muzică și este similar cu cel folosit pe Wembley în Londra. Încercăm în fiecare an să diminuăm daunele pe care le putem crea gazonului. Flooringul va fi instalat cu două ore înainte de deschiderea festivalului”, a spus Rus.

Acesta a mai menționat că scena de pe Cluj Arena e cea mai mare de până acum. Înălțimea scenei de pe Cluj Arena va avea 32 de metri înălțime și 110 metri lățime.

„Cred că e important de menționat faptul că avem cea mai impresionantă scenă din toți anii. Este cu 5 metri mai înaltă comparativ cu cea din anii anteriori și cu vreo 15 metri mai lată. O să vedeți un joc de lumini, jocul de lumini a fost suplimentat cu 200 de unități, avem mai mulți metri pătrați de ecran LED și cred că dificultatea majoră a fost data de faptul că am împins scena în spate cu 7 metri, am intrat cu ea în tribună, lucru care a făcut să mărim suprafața destinată publicului, ceea ce în mod normal duce la mărirea capacității stadionului în momentul de vârf. Colegii mei sunt cu domnii de la ISU, fac măsurători pentru căile de evacuare, la rândul lor au fost suplimentate, să ajungem la un număr recor de participanți pe suprafața de joc cât și pe stadion. În mod normal, ediția din acest an ar trebui să fie dacă nu cea mai bună, de două ori cea mai bună”, a mai spus cel care se ocupă de producția Untold.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: