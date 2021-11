Ioan Ovidiu Sabău are încredere în „U”: „O văd promovată pe Universitatea Cluj”

Ioan Ovidiu Sabău, legenda lui „U” Cluj, este încântat de modul în care arată echipa în ultimele meciuri și este de părere că echipa poate să promoveze în sezonul 2021/2022.

Sabău, fost manager la Universitatea Cluj în 2019, a vorbit după meciul Universitatea Cluj - FC Brașov despre modul în care evoluează actualul lot de jucător. Fostul mare internațional român a punctat câteva aspecte importante și a comparat echipa creată de Lincar cu lotul pe care l-a avut la dispoziție Bogdan Lobonț în celebra campanie din 2019.

„Eu o văd promovată pe „U” Cluj deoarece nu au super-jucători, dar sunt jucători care știu ce înseamnă Liga a 2-a. În Liga a 2-a trebuie să fii modest, să accepți locul în care ești și atmosfera meciurilor. Nu trebuie să fie jucători cu aere de vedetă pentru că în Liga a 2-a ai nevoie de jucători implicați și muncitori. Când am fost eu la Universitatea aveam jucători formați de club. Giurgiu, Abrudan, Goga sau Florescu nu aveau aere de vedetă pentru că erau fotbaliști cu multă experiență. La barajul cu Hermannstadt, experiența și ritmul mai bun din Liga 1 au făcut diferența”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Universitatea Cluj este pe locul 2 în Liga a 2-a, la egalitatea de puncte cu Concordia Chiajna. Un merit important în parcursul „studenților” din acest an îl are și Erik Lincar. Noul antrenor al echipei a fost lăudat de Sabău.

„Echipa arată bine ca spirit, ca organizare a jocului. Sunt jucători cu mult entuziasm la „U” Cluj. Un rol mare îl are și Lincar. Mie îmi place cum arată echipa, are ritm, are atitudine și sunt câțiva jucători interesanți. Cred că în acest an au șanse mari să promoveze”, a mai adăugat Sabău.

Săbău, încântat de revenirea lui Constantea

Ovidiu Sabău a punctat și revenirea lui Radu Constantea la Universitatea Cluj. Fostul și actualul președinte de la „U” Cluj a plecat de la echipă la finalul lunii martie, dar s-a întors de curând.

„S-a întors Radu Constantea la „U”. Cât timp a fost el, situația financiară a fost bună cât timp a fost el la echipă. În opinia mea, e un plus că s-a întors, el aduce stabilitate din punct de vedere financiar. Nu știu ce face, dar cât timp a fost el la echipă nu au existat probleme financiare”, a mai spus Sabău.

Universitatea Cluj a trecut prin momente dificile din punct de vedere financiar în ultimele luni. Au existat zvonuri că la echipă nu sunt plătite salariile la timp, iar mai mulți oficiali și jucători ar avea de recuperat bani de la formația clujeană.

