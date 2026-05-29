U-BT Cluj a egalat scorul în finala Ligii Naționale de baschet cu CSM Oradea

U-Banca Transilvania Cluj a învins-o pe CSM Oradea, în cel de-al doilea meci al finalei Ligii Naționale de baschet masculin.

U-BT Cluj a egalat CSM Oradea în finala Ligii Naționale de baschet | Foto: u-bt.ro

U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CSM Oradea cu scorul de 88-83 (24-28, 21-11, 22-22, 21-22), joi seara, 28 mai 2026, în Oradea Arena, în al doilea meci al finalei Ligii Naționale de baschet masculin.

În urma acestui succes, „alb-negrii” au egalat situația la general, seria urmează să se mute în BTarena pentru meciurile care pot decide campioana actualei stagiuni.

Cele două echipe sunt acum la egalitate, 1-1, după ce vicecampioana s-a impus în prima partidă cu 87-84.

Cu 53 de secunde înainte de final, scorul era egal, 83-83, dar campioana a marcat cinci puncte consecutive și a obținut victoria.



Daron Russell a fost cel mai bun jucător al clujenilor, cu 17 puncte, 7 recuperări, 9 pase decisive

Finala se dispută după sistemul cel mai bun din cinci partide, următoarele două partide fiind programate la Cluj-Napoca, pe 1 și 3 iunie.

Mihai Silvășan: „Rămânem concentrați”

„Știam că va fi din nou greu, este o finală, e normal să fie așa. Era foarte important pentru noi să dăm totul în acest meci. Cred că în primul meci am subestimat un pic forța fizică a adversarului și ne-au dominat clar la recuperări, unde au avut cu 10 mai mult. De această dată noi am câștigat duelul recuperărilor, ceea ce e un avantaj, însă cred că și apărarea noastră a fost puțin mai exactă, mai ales atunci când trebuia, chiar dacă ei au marcat 83 de puncte. Rămânem concentrați, evident, este o finală și tot ce ne interesează e cum ne recuperăm și cum o să fim 100% la următorul meci, de luni”, a declarat antrenorul U-BT Cluj, Mihai Silvășan, după meci.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: