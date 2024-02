U-BT Cluj-Napoca s-a calificat în sferturile de finală ale EuroCup în ciuda eșecului cu Lietkabelis

U-BT Cluj-Napoca s-a calificat, miercuri seara, în premieră în sferturile de finală ale competiţiei masculine de baschet EuroCup, deşi a pierdut ultimul său meci din Grupa B, 87-92 cu formaţia lituaniană 7bet-Lietkabelis Panevezys, în deplasare.

Patrick Richard, căpitanul echipei U-BT Cluj/ Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania nu a putut să obțină calificarea în sferturi încă din Lituania, după ce a fost învinsă miercuri seara de Lietkabelis cu scorul de 92-87. Chiar și așa, clujenii au reușit ceea ce și-a propus, și anume să încheie grupa pe locul secund, întrucât Buducnost a furnizat surpriza, depășind-o pe Dreamland Gran Canaria.

Drept urmare, trupa lui Mihai Silvășan a terminat grupa cu un bilanț de 13 succese și 5 înfrângeri.

Karel Guzman a lipsit pentru U-BT Cluj, dar și gazdele au avut un absent important, Gediminas Orelik. În plus, balticii au vrut să ofere o ultimă prestație la înălțime în actualul sezon al BKT EuroCup. Astfel, Lietkabelis a condus cu 10-4. Clujenii au răspuns imediat și s-au desprins la 13-19. Până la urmă, adversarii au avut în Sirvydis principalul remarcat, așa că tabela indica 27-26 la finalul actului întâi.

Lietkabelis a început în forță sfertul secund, distanțându-se la 39-28 în urma unui coș semnat Dovis Bickauskis. Jarell Eddie și Patrick Richard au limitat diferența până la pauză, 52-46. La revenirea pe teren, U-Banca Transilvania a oferit o evoluție solidă, în special sub panou, acolo unde pivoții clujeni au fost puși în valoare. Stipe și Mejeris au punctat în momente cheie, alături de Mokoka. Ba chiar am preluat conducerea, 62-63, după o reușită a lui Stipe. S-a mers cap la cap până la finalul întâlnirii, când Sirvydis a desprins-o decisiv pe Lietkabelis la scorul de 90-83, cu 24 de secunde rămase din joc.

„Felicit echipa gazdă pentru rezultat. Cu siguranță au meritat victoria! Noi nu am fost pregătiți pentru acest meci, mai ales mental. Am permis multe coșuri ușoare și acest lucru nu ne este caracteristic. Am avut șansa de a ne asigura locul doi încă din Lituania, nu am reușit și va trebui să învățăm din asta”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

