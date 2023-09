Bilașco, despre golul CFR Cluj anulat de VAR: „Noi am suferit. Discutăm mereu de arbitraj”.

Rapid Bucureşti a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal. Marius Bilașco a declarat că echipa sa este „conștientă” de prestația de pe teren.

Marius Bilașco, CFR Cluj/Foto: CFR 1907 Official youtube.com

Cu antrenorul Andrea Mandorlini suspendat şi înlocuit pe bancă de Marius Bilaşco, clujenii au reușit un scor modest în partida disputată în etapa a zecea a Superligii, pe terenul din Giulești.

Marius Bilașco a declarat la încheierea partidei, că prestația echipei din Gruia a fost mai slabă, chiar dacă au existat șanse de gol și momente bune pentru echipa sa.

„Am avut multe emoții, dar trebuie să fim bucuroși că am avut ocazia să fim în aceste partide, chiar dacă în această seară noi nu am arătat prea bine. Suntem conștienți. Probabil că va urma o analiză din partea antrenorului, cum se întâmplă după fiecare partidă.

E păcat, pentru că dincolo de faptul că am început partida prost, am avut momente foarte bune, am reușit să egalăm, după care, cred eu, am controlat partida, am marcat, s-a anulat un gol... Însă finalul primei reprize și începutul reprizei a doua au fost unele modeste”, a declarat Marius Bilașco, după derby-ul din Giulești încheiat cu 3-1 pentru Rapid.

Întrebat cum a fost afectată echipa din Gruia de decizia VAR de a anula golul lui Juricic, din min. 34, pentru ofsaid, Bilașco a declarat:

„Noi am suferit cu aceste linii, nu aș vrea să mă întorc și să discutăm mereu despre arbitraj. E clar, ce pot să spun? Dacă nu dispunem de o asemenea tehnologie care să ne spună precis dacă a fost sau nu ofsaid?!

Sunt niște linii care se trag, nu e ceva concludent din punctul meu de vedere, dar n-aș vrea să mai discutăm despre arbitraj, că noi tot discutăm despre arbitraj și uităm să jucăm”, a explicat Marius Bilașco.

Bilașco a recunoscut că absența antrenorului Mandorlini s-a resimțit în teren, chiar dacă jucătorii sunt destul de bine pregătiți pentru a face față unui asemenea meci:

„Întotdeauna, atunci când antrenorul principal nu e pe bancă, e un minus pentru echipă. Dar sunt momente când avem jucători cu așa mare experiență, încât trebuie să suplinească această lipsă”, a explicat Marius Bilașco.

Rapidul urcă o poziție și ajunge pe locul trei în clasament, CFR Cluj rămâne pe poziția secundă, cu o diferență de un punct față de Rapid, iar FCSB conduce clasamentul.

