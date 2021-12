Deasupra Clujului. Viceprimărița Olah Emese, vizită în turnul Bisericii Sfântul Mihail. FOTO

Lucrările la Biserica Sfântul Mihail din centrul Clujului sunt în toi. Olah Emese, viceprimarul municipiului, a făcut o vizită pe șantier, unde a avut ocazia să urce până în vârful bisericii.

Viceprimărița Olah Emese, vizită în turnul Bisericii Sfântul Mihail

Începute în urmă cu mai bine de trei ani, lucrările la Biserica Sfântul Mihail sunt în toi, desfășurându-se în prezent la turnul clădirii. Viceprimarul Olah Emese, care a urcat până în vârful bisericii, a mărturisit pentru Monitorul de Cluj că senzația trăită în acele clipe a fost una ieșită din comun.

„Am fost marcată, în primul rând de faptul că am reușit să urc la o înălțime de 80 de metri, de unde vezi tot Clujul și cred că o dată în viață sau o dată la 100 de ani ai ocazia să ajungi până la crucea de pe Biserica Sfântul Mihail. Pentru mine a fost o experiență inedită, ieșită din comun și mă bucur că am avut această ocazie. Trebuie să recunosc că și lucrările sunt executate cu profesionalism. Pentru prima dată în viața mea am reușit să văd și detaliile de pe turnul bisericii, care nu se văd cu ochiul liber, de jos, deci a fost o experiență marcantă pentru mine. Nu aș zice (că mi-a fost frică – n.red.), mie îmi plac sentimentele de genul. A fost o senzație ieșită din comun”, a mărturisit Olah Emese pentru monitorulcj.ro.

Lucrările ar fi trebuit terminate în toamna acestui an, însă, în prezent, se desfășoară reabilitarea exteriorului bisericii au dus la întârzieri: „Din câte am văzut în vizita pe șantier, lucrările sunt în grafic în ce privește interiorul bisericii, pe exterior mai este de lucru”, a spus Olah Emese.

Lucrări de reabilitate, cu fonduri europene

Biserica romano-catolică Sfântul Mihail din Cluj, un simbol al oraşului şi a două că mărime din România, este în reabilitare pe fonduri europene. Firma de construcții care se ocupă de renovarea Bisericii Sfântul Mihai din Piața Unirii este KÉSZ România. Biserica romano-catolică a obţinut de la Uniunea Europeană un sprijin de 18 milioane de lei pentru renovarea clădirii-monument, ale cărei costuri totale se ridică la 22 de milioane de lei, potrivit portalului maszol.ro.

Contractul de finanţare a fost semnat de protopopul Sándor Kovács, în octombrie 2017, cu două luni înainte de moartea sa.

Biserica, închisă pentru 3 ani

Redeschiderea pentru public a bisericii renovate era planificată să aibă loc în toamna anului 2021, însă lucrările sunt încă în desfășurare în ceea ce privește exteriorul bisericii, mai precis turnul acesteia. Biserica va fi dotată cu un sistem de iluminare şi o reţea electrică modernă, precum şi cu un sistem de încălzire, iar turnul urmează să fie deschis în mod permanent pentru vizitatori. Aici vor fi expuse câteva dintre altarele în stil baroc, înlăturate din biserică în 1951.

Construcţia de lungă durată a bisericii gotice a început în a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi s-a încheiat în prima jumătate a secolului al XV-lea. Actualul turn, în stil neogotic, a fost construit între 1837 şi 1859. În timpul ultimei intervenţii majore, cea din 1951, bolta barocă deteriorată a sanctuarului a fost demolată, fiind reconstruită bolta gotică originală din beton armat. Tot atunci au fost restaurate şi acele picturi, care sunt vizibile şi astăzi pe pereţii bisericii.

Istoria bisericii

Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii gotice din Transilvania. Edificiul a fost ridicat în Piața Centrală și se numără printre monumentele emblematice ale orașului. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii si Patrimoniului Național din România în anul 2010.

Biserica Sf. Mihail din Cluj este unul dintre cele mai impozante edificii de cult din România, cu 70 de metri lungime și cu o înălțime maximă a turlei de 80 de metri.

Regele Carol Robert de Anjou a acordat printr-un act eliberat la 19 august 1316 o serie de privilegii și libertăți Clujului, printre care era și dreptul orașului de a-și alege liber preotul și parohul. Această libertate s-a materializat inclusiv prin ridicarea unei biserici parohiale. Biserica a fost înălțată pe un teren care servise drept cimitir și unde existase o capelă dedicată Sf. Iacob.

Au fost proiectate două turnuri pentru fațada principală, dar nu a fost ridicat decât cel de nord-vest între 1511-1543. În 1697 turnul a fost distrus ca urmare a unui incendiu și reconstruit în stil baroc în 1744. Acesta a trebuit demolat însă în 1763, după ce un cutremur îl deteriorase foarte mult, aflându-se în pericol de prăbușire. În 1837 s-a început ridicarea actualului turn cu ceas, în stilul neogotic, de pe fațada de nord, fiind terminat în 1860. Turnul a rămas și astăzi ca cel mai înalt turn de biserică din România.

În perioada reformei protestante edificiul a deservit pe rând diverse comunități religioase: astfel, în perioada 1545-1558, a fost biserică luterană, între 1558 și 1566 a devenit calvinistă, iar din 1566 a devenit biserică unitariană, ramânând astfel pentru o perioadă de 150 de ani, până când a fost atribuită cu forță comunității romano-catolice, ca urmare a Contrareformei.

De-a lungul vremii, edificiul a fost martor la diverse momente importante: aici a fost botezat Matia Corvin, regina Izabella a predat în lăcaș însemnele regale trimișilor împăratului Ferdinand I. Aici au fost investiți principi ai Transilvaniei Gabriel Bethlen, Sigismund Rákoczi, Sigismund Báthory și Gabriel Báthory.

