Șeful ARR, Cristian Anton, rămâne în spatele gratiilor! Curtea de Apel Cluj a respins contestațiile.

Șeful Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, și celălalt inculpat din dosar, Radu Bogdan Alexandru, rămân în arest preventiv, după ce instanța a respins contestațiile formulate împotriva măsurii dispuse inițial.

Șeful ARR, Cristian Anton, și administratorul de firmă Radu Bogdan Alexandru rămân în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Cluj a respins contestațiile formulate de cei doi împotriva măsurii dispuse inițial de Tribunalul Cluj. Hotărârea instanței este definitivă și vine după ce inculpații au încercat să obțină o măsură preventivă mai blândă.

Decizia a fost pronunțată în data de 14 aprilie 2026. Instanța a respins ca nefondate contestațiile depuse de cei doi inculpați împotriva încheierii penale prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă. Prin aceeași hotărâre, judecătorii au menținut măsura arestului preventiv și i-au obligat pe cei doi la plata sumei de 500 de lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Directorul general al Autorității Rutiere Române, Anton Cristian, a fost reținut de procurorii DNA Cluj într-un dosar de corupție de amploare, fiind acuzat că ar fi coordonat un grup infracțional care facilita promovarea frauduloasă a examenelor pentru atestate profesionale, în schimbul unor sume importante de bani. Ancheta vizează mai mulți inculpați, iar procurorii susțin că doar într-o singură perioadă ar fi fost colectate peste 100.000 de euro de la candidați, în timp ce la percheziții au fost găsite sume de aproximativ 500.000 de euro. Alături de Anton a fost reținut și Bogdan Alexandru Radu, administratorul unei societăți.

Arestul preventiv, menținut de instanță

”Inculpații Anton Cristian si Radu Bogdan Alexandru sunt acuzați de săvârșirea unor infracţiuni de o gravitate crescută, în pofida lipsei antecedentelor penale, iar perioada îndelungată în care aceştia ar fi desfăşurat activităţi ilicite conturează o neîncredere legitimă și serioasă că, lăsați în libertate sau sub o formă de măsură preventivă mai blândă (arest la domiciliu sau control judiciar), care să permită o oarecare libertate, s-ar conforma obligațiilor corelative.

În esență, cu cât activitatea presupus infracţională are o durată mai îndelungată, iar nu un caracter întâmplător, cu atât mai mult un asemenea factor accentuează periculozitatea inculpaților şi relevă riscul de reiterare a unui comportament aparent infracţional ce ar fi încetățenit de-a lungul timpului în conștiința inculpaților ideea unui ilicit manifestat în mod constant fără repercusiuni, ci cu beneficii, prin obţinerea cu uşurinţă a unor sume de bani.

Inculpatul Anton Cristian, prin presupusul comportament infracţional, pare să încalce în mod obișnuit îndatoririle pe care şi le-a asumat, ignorându-şi complet atribuţiile de serviciu, din convorbirile înregistrate în mediul ambiental reieşind că întreaga instituție ar fi fost deturnată de la scopul său legal, persoanele incluse în comisiile de examinare pentru obținerea atestatelor profesionale permițând fraudarea acestora în numele inculpatului sau chiar pe cont propriu.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi va concluziona că doar cea mai drastică măsură preventivă este aptă să înlăture pericolul concret pe care inculpatul Anton Cristian îl prezintă pentru ordinea publică, luarea unei măsuri mai blânde nefiind aptă să atingă scopul urmărit – buna desfăşurare a procesului penal şi riscul săvârşirii de noi infracţiuni similare.

Gravitatea infracţiunilor presupus săvârşite determină proporţionalitatea celei mai drastice măsuri preventive, încălcarea la nivel de suspiciune rezonabilă a unor atribuţii asumate profesional conducând la convingerea că eventuale obligaţii impuse în cadrul unui arest la domiciliu sau control judiciar ar urma să fie încălcate cu la fel de multă uşurinţă în scopul îngreunării desfăşurării în bune condiţii a procesului penal şi chiar al sustragerii sale de la urmărire penală şi judecată.

În contextul în care inculpatul Radu Bogdan Alexandru pare să fi contribuit în mare măsură la conceperea noului mod de operare de natură a păstra clandestinitatea activității infracționale, inculpatul Anton Cristian achiesând de cele mai multe ori la ideile sale, judecătorul consideră că doar o reacţie fermă şi promptă a autorităţilor judiciare este aptă a conduce la atingerea scopurilor legale prevăzute de art. 202 alin. 1 Cod procedură penală.”, se arată în motivarea Tribunalului Cluj.

Prin respingerea contestațiilor, Curtea de Apel Cluj a confirmat că nu există motive pentru înlocuirea măsurii arestului preventiv cu una mai blândă, precum controlul judiciar sau arestul la domiciliu. Decizia consolidează astfel soluția pronunțată anterior de Tribunalul Cluj, în contextul unui dosar penal care vizează acuzații considerate de o gravitate ridicată.

Dosar aflat în faza de contestație

Cauza are ca obiect luarea măsurii arestării preventive, în baza prevederilor Codului de procedură penală, iar soluția Curții de Apel Cluj este definitivă. Cei doi inculpați vor rămâne în arest preventiv pe durata desfășurării procedurilor judiciare, urmând ca ancheta și eventualul proces să continue în perioada următoare.

