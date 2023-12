Cadouri de la Moș Nicolae pentru copiii din centrele de zi din Cluj-Napoca. Emil Boc: „Dacă puteți face un bine, să îl faceți!”

Moș Nicolae a împărțit sute de cadouri pentru copiii din cele peste douăzeci de centre de zi din municipiul Cluj-Napoca.

Cadouri de Moș Nicolae pentru copiii din centrele de zi din Cluj-Napoca/Foto: Emil Boc Facebook.com

În municipiul Cluj-Napoca funcționează un număr de 23 de centre de zi, sub coordonarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, din cadrul Primăriei. În acest an, administrația locală a împărțit cadouri pentru copiii din centrele sociale.

„Moș Nicolae nu uită pe nimeni la Cluj-Napoca

Astăzi am fost prezent la Centrul de zi „Țara Minunilor” din Cluj-Napoca unde, alături de colegii mei, am oferit copiilor cadouri de Moș Nicolae. Am întâlnit aici mulți copii cuminți și ascultători, serviciile oferite de centrul DASM fiind foarte importante pentru familiile aflate în risc de excluziune socială”, a notat primarul Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Cadouri de Moș Nicolae pentru copiii din centrele de zi din Cluj-Napoca/Foto: Emil Boc Facebook.com

Potrivit edilului, în cadrul centrului copiii au parte de educație și îngrijire „în cele mai bune condiții”.

„În acest context subliniez încă o dată: Dacă puteți face un bine, să îl faceți!

Cu această ocazie felicit conducerea Centrului și personalul care se ocupă de educarea și îngrijirea copiilor în cele mai bune condiții”, a arătat Emil Boc.

În cadrul acțiunii din acest an administrația locală a oferit 500 de cadouri copiilor din cele 23 de centre ale Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca și din subordinea DGASPC Cluj.

