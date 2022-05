Judecătorul Cristi Danileț trăiește din cheta unor magistrați: „Adună o sumă și mi-o trimit ca să am din ce supraviețui”

Judecătorul Cristi Danileț, exclus pentru a doua oară din magistratură, trăiește acum pe baza unui venit lunar dintr-o chetă făcută de zeci de judecători și procurori din România.

Judecătorul Cristi Danileț trăiește din cheta unor magistrați / Foto: Cristi Danileț - Facebook

Într-un interviu acordat redacției investigatoria.ro, judecătorul clujean Cristi Danileț spune că trăiește în prezent dintr-o „chetă” realizată de judecători și procurori din România.

Zeci de magistrați adună lunar o sumă de bani și i-o trimit judecătorului clujean în contul bancar, ca să aibă „din ce supraviețui”.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



De asemenea, Danileț așteaptă motivarea hotărârii prin care a fost exlus pentru a doua oară din magistratură, pe care o va contesta la Curtea Supremă. Însă, judecătorul spune că știe deja că soluția care va fi dată va fi în devafoarea sa:

„Aștept și motivarea acestei de-a doua hotărâri și apoi să o contest la Curtea Supremă, unde sper că cineva va citi legea. Să vadă clar ce are voie și ce nu are voie să facă un magistrat. Între timp, trăiesc în baza unui venit lunar făcut prin cheta judecătorilor și procurorilor din România. Lunar, sunt câteva zeci de judecători care adună o sumă și mi-o trimit în cont, ca să am din ce supraviețui. Unde mai pui că am și un copil student în întreținere și o mamă în întreținerea mea legală. Ce să zic? Suntem într-o situația kafkiană de-a dreptul: cu legea în față tu le spui lor ceva, iar ei la vot spun că nu e așa.

În CSM sunt două grupări care se bat una cu alta. Sunt două tabere în CSM care se războiesc, iar victime le sunt judecătorii și procurorii care le ajung la judecată. Asta nu are de-a face cu dreptatea, cu justiția. Practic, eu pot să știu de dinainte ce soluție se va da. Va fi un 5 la 4 în defavoarea mea, asta e!”, a declarat Cristi Danileț pentru investigatoria.ro.

De ce a fost exclus din magistratură Danileț pentru a doua oară?

Jurnaliștii l-au întrebat pe Danileț ce se întâmplă în cazul său, fiindcă a fost exclus de două ori din magistratură pe „motive ciudate”.

Cristi Danileț crede că vor mai urma și alte excluderi, iar motivul pentru care a fost deja exclus de două ori ar fi faptul că el se numără printre cei care au avut curajul în urmă cu câțiva ani să se revolte împotriva ciuntirii legilor justiției în România.

„Și mai urmează... Am supărat, am deranjat. În urmă cu câțiva ani am fost unul dintre cei care au inițiat protestele din justiție împotriva ciuntirilor din Parlament. Mai mult, în afară de a organiza judecătorii și de a-i convinge să iasă în fața tribunalelor, am făcut parte dintr-o delegație care a plecat la Bruxelles, formată din 30 de judecători și procurori și ne-am întâlnit cu autoritățile europene de cel mai înalt nivel și le-am spus situația din România.

Urmarea a constat în câteva rapoarte critice la adresa Parlamentului, Guvernului și CSM-ului cu privire la acele modificări. Vă aduceți aminte că ele au fost dezbătute în spațiul public și atacate la Curtea Constituțională, cred că s-au dat în total vreo 9 decizii ale CCR despre cum pot fi îndreptate acele propuneri. Lucrurile astea nu pot fi uitate ușor. Atunci am arătat că Inspecția Judiciară este, practic, condusă de un om pus politic, am arătat că înființarea SIIJ-ului este o prostie juridică și iată că asta s-a și confirmat, pentru că a fost desființată o formă a ei, am arătat atunci că mărirea vechimii necesare pentru a ajunge procuror DNA nu este în regulă, că pensionarea judecătorilor la 20 de ani vechime, cum se intenționa, ne va arunca sistemul în aer și lucrurile astea nu au fost uitate. Și în justiție, ca și în societatea românească sunt diverse facțiuni, diverse grupuri și eu am fost întotdeauna de partea reformiștilor și a celor care promovează valorile europene. De partea cealaltă sunt, ca să le spunem așa, conservatorii, tradiționalii, cei care sunt deranjați dacă le vorbești de corupția judiciară, de incompetență, de valori europene, de independență. Și s-au găsit căi prin care toți liderii de atunci informați ai protestelor să fie investigați și sancționați”, a mai spus Danileț.

CMS l-a exclus din magistratură în această săptămână pentru a doua oară pe judecătorul Cristi Danileț. Motivul excluderii este faptul că Danileț ar fi activat în ONG-uri care fac politică, însă judecătorul a explicat într-un mesaj pe Facebook că face parte din două ONG-uri care au criticat partidele de la guvernare.

Cristi Danileţ poate ataca cu recurs hotărârea CSM la Instanţa supremă în termen de 15 zile. Vezi mai multe detalii despre a doua excludere a judecătorului clujean AICI.

CITEȘTE ȘI: