GURSK accelerează inovația în stomatologie și deschide un showroom la Cluj-Napoca (P)

Un nou pas spre stomatologia viitorului. GURSK rămâne un partener activ al comunității medicale, susținând educația continuă și inovația prin conferința Beyond the Drill, desfășurată în cadrul Cupei BrOni.

Peste 200 de medici stomatologi s-au reunit sâmbătă, la Alba Iulia. GURSK, partener strategic al medicilor și clinicilor stomatologice din România, a organizat conferința Beyond the Drill, în parteneriat cu competiția sportivă de golf Cupa BrOni, pe 11 octombrie, la Alba Iulia.



Conferința face parte din seria demersurilor organizate de GURSK cu scopul de a sprijini educația medicală continuă la nivel național. Până la finalul anului 2025, GURSK va deschide un showroom la Cluj-Napoca, ca parte din planurile de extindere a prezenței în zona Transilvaniei.

Peste 300 de participanți, dintre care mai mult de 200 de medici stomatologi, au luat parte la Beyond the Drill - ediția Cupa BrOni, un eveniment care a îmbinat rigurozitatea științifică cu energia competiției de golf, într-un format dedicat performanței și schimbului constructiv de idei.

Medicii rezidenți au constituit aproximativ 80% dintre participanți, confirmând rolul esențial al evenimentului în promovarea și aplicarea corectă a protocoalelor medicale. Prin facilitarea unui dialog deschis și autentic între specialiști, bazat pe studii de caz reale, evenimentul generează un impact valoros în mediul universitar și profesional.



Tema-umbrelă a conferinței științifice a cuprins predictibilitatea în implantologia orală, echilibrul dintre stabilitatea osoasă, managementul țesuturilor moi și protocoalele de regenerare în cazuri complexe.

Printre speakerii principali s-au numărat Prof. univ. dr. Simion Bran, Conf. Dr. Florin Onișor, Dr. Marco Ronda, Dr. Mihnea Cafadaru și Dr. Alexandru Spînu.



„Implantologia solidă nu se sprijină pe povești perfecte, ci pe standardele corecte aplicate consecvent. Îmi place că la Beyond the Drill discutăm deschis și despre situațiile dificile, ca să transformăm experiența în predictibilitate clinică”, a declarat Prof. univ. dr. Simion Bran.

„Complicațiile ne pun întrebările cele mai grele. Răspunsurile sunt în biologie, planificare și protocoale. Tocmai de aceea, îmi asum să arăt și «ce nu a mers», ca să învățăm împreună cum să facem mai bine”, a completat Conf. Dr. Florin Onișor.

Conferința a abordat subiecte de interes din implantologia orală:

•Regenerarea defectelor severe/extinse: diferența între reușita operatorie și succesul clinic; închidere primară, izolarea grefei, maturare osoasă, coordonarea variabilelor biologice.

•Țesuturi moi & dure – „standardele de aur”: principii biologice, tehnici chirurgicale și soluții protetice pentru funcție, estetică și longevitate, cu accent pe interdependența os–gingie.

•GBR — de la complicații la succes: selecția cazului, planificare 3D, alegerea/ordinea biomaterialelor, management tisular, suturi, controlul morbidității, conduită la complicații.

•„Disasters by the Masters – Implantology”: sesiune construită interactiv, care arată că problemele apar atât la început de carieră, cât și în practică avansată; focus pe prevenție, semne de alertă și lecții de succes clinic.

GURSK, promotor al inovației și al educației medicale continue

Prin evenimente precum Beyond the Drill la Cupa BrOni, GURSK își consolidează rolul de partener activ al comunității medicale, prin oferirea de tehnologii și soluții selectate în baza unor dovezi științifice și protocoale confirmate, dar și sprijin constant pentru dezvoltarea profesională.



foto: Arhip Pogurski, fondator și CEO GURSK

„Acest eveniment a arătat că, dincolo de protocoale și tehnologie, performanța se construiește cu și de către oameni, specialiști care împărtășesc experiențe, cunoștințe și valori. Ne bucurăm să facem parte dintr-o comunitate profesională care crede în educație continuă, colaborare și respect față de pacient”, a declarat Arhip Pogurski, fondator și CEO GURSK.

Din 2009, GURSK construiește parteneriate stabile și de lungă durată cu medici, studenți, clinici și instituții academice, promovând expertiza medicilor stomatologi și oferind sprijin pentru educație medicală continuă.

Despre GURSK

Din 2009, GURSK este hub-ul care conectează medicii stomatologi la inovație, educație medicală continuă și sprijin în practică. Portofoliul este selectat pe date științifice și protocoale validate, pentru predictibilitate clinică. Prin relația sa directă cu medicii, GURSK conectează expertiza medicală, susținând stomatologia viitorului, bazată pe inovație, standarde validate clinic și parteneriate reale, în serviciul pacienților.