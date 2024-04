Semnal de alarmă! Construcția spitalelor regionale, inclusiv din Cluj, mult întârziată. Corina Crețu: „Trebuiau demult date în folosinţă, dar din 2018 lucrurile au stagnat”.

Spitalul Regional din Cluj, precum și proiectele spitalelor regionale din Iași și Craiova, promise de ani de zile de politicieni, sunt „mult întârziate”, deși ar fi trebuit să fie date deja în folosință, avertizează europarlamentarul român Corina Crețu.

Spital Regional de Urgență Cluj, imagine randată/Foto: ANDIS

După ani de amânări, în februarie 2024, a fost semnat contractul pentru construcția celor două spitale regionale de la Cluj și Iași, urmând și desfășurarea procedurii ulterioare pentru proiectul spitalului din Craiova.

„Cât de necesare ar fi fost aceste spitale în timpul pandemiei!”

Europarlamentarul Corina Creţu a arătat, vineri, de Ziua Internaţională a Sănătăţii, că în ciuda investiţiilor importante din acest domeniu realizate în România din fonduri europene, dar că, din păcate, obiectivul de construcţie a celor trei spitale regionale de urgenţă este mult întârziat.

„Din păcate, obiectivul din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 14 dedicată construcţiei a trei spitale regionale de urgenţă în regiuni mai puţin dezvoltate (Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca), cu obiectivul de a oferi acces la servicii de sănătate îmbunătăţite unui număr de peste 270.000 persoane până în 2023 este mult întârziat. (…). De-a lungul anilor, am ridicat numeroase semnale de alarmă privind întârzierea de neînţeles a realizării acestor obiective", a arătat Corina Creţu pe Facebook.

Europarlamentarul a spus că, la plecarea sa din funcţia de comisar european, toată documentaţia pentru spitalele regionale era realizată.

„La solicitarea făcută de către Guvernul României în 2019, Comisia Europeană a aprobat fazarea acestor proiecte, adică realizarea efectivă din bugetul 2021-2027. După stabilirea amplasamentelor de către Guvernele României, în 2018 am realizat studiile de fezabilitate cu Banca Europeană de Investiţii. De atunci lucrurile au stagnat. Guvernul României de atunci a făcut o solicitare către Comisie, în 2019, ca sumele pentru construirea spitalelor să fie mutate pentru exerciţiul financiar 2021-2027. Am aprobat această cerere cu inima strânsă, pentru ca în 2015, când am semnat pentru cele trei spitale, speram să şi particip la inaugurare până la finalul mandatului meu. Domnul Rafila a declarat curând că, până la jumătatea anului acesta, vor fi demarate lucrările. Din câte ştiu, Iaşiul e cel mai avansat", a subliniat Corina Creţu.

Parlamentarul european a precizat că este vorba de trei spitale regionale a câte aproximativ 900-1.000 de paturi, care vor deservi Moldova, Transilvania şi Oltenia.

„Cât de necesare ar fi fost acestea pe timpul pandemiei! Şi chiar ar fi fost posibil să fie demult date în folosinţă”, crede Corina Creţu.

Europarlamentarul român a arătat că, în ultimii ani, a avertizat mereu că sănătatea a devenit una dintre marile priorităţi ale cetăţenilor europeni şi că regretă că aceste semnale de alarmă nu au fost luate în considerare cu mai multă seriozitate de către România.

Patru ani pentru realizarea Spitalului Regional din Cluj

Proiectele spitalelor regionale din Cluj și Iași trebuie încheiate până în 2027. Însă, încă din vara anului trecut, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, își exprima îngrijorarea în privința concretizării acestora, prilej cu care arăta că Spitalul Regional Cluj ar putea să nu fie gata la termen.

„Părerea mea este că primul dintre ele va fi gata în 2027. Probabil cel de la Iaşi, urmat în scurt timp de cel de la Cluj”, declara ministrul Alexandru Rafila în iulie 2023.

Termenul de execuție pentru cele două spitale regionale de la Cluj și Iași este de 4 ani.

Spitalul Regional de Urgență din Cluj va avea o capacitate de 849 de paturi și o gamă variată de facilități și servicii. Cu 336 de paturi pentru îngrijiri chirurgicale, 343 de paturi pentru îngrijiri medicale, 64 de paturi pentru pediatrie și obstetrică-ginecologie, 82 de paturi pentru terapie intensivă (din care 10 pentru terapie intensivă pediatrică), precum și facilități specializate pentru îngrijirea intensivă neonatală și pentru unitatea de arsuri, acest spital va oferi o gamă completă de servicii medicale. De asemenea, va include un centru dedicat cardiologiei, un bloc operator integrat cu 22 de săli de intervenție chirurgicală și va furniza servicii de spitalizare de zi și chirurgie de zi.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: