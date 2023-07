Spitalul Regional Cluj nu va fi funcțional în 2027. Alexandru Rafila: „Probabil cel de la Iaşi va fi gata primul”

Spitalul Regional Cluj nu va fi primul din cele trei spitale regionale ce va fi inaugurat în 2027. Cel mai avansat proiect este cel al Spitalului Regional de Urgență Iași.

Primul spital regional de urgență nu va fi realizat la Cluj/Foto: spitalregionalcluj.ro

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a confirmat, sâmbătă, că Spitalul Regional de Urgență Cluj ar putea fi gata după 2027.

De altfel, în aprilie 2023, Rafila a mai avansat această idee, context în care arăta că edificarea Spitalului Regional din Iași ar urma să înceapă cel târziu în luna septembrie, acesta fiind cel mai avansat din cele 3 spitale regionale.

„La Iaşi am terminat, urmează în curând Cluj”

Recent, ministrul Sănătății a reiterat ideea conform căreia Spitalul Regional de Urgență Cluj nu va fi operațional în 2027.

„Când am venit la minister, erau în stadiile de stand-by, în luna noiembrie 2021, şi aveam doar studiile de fezabilitate făcute. Aici, la studii de fezabilitate, stăm bine, avem o istorie lungă cu studii de fezabilitate. Am terminat cu studiile de fezabilitate şi am reuşit să finalizăm licitaţiile pentru proiectul tehnic, e deja mult mai complex decât studiul de fezabilitate. Presupune nu numai construcția și proiectul în sine, ci și utilitățile, amenajări, aprobări și foarte multe autorizări necesare ca să pornești construcția efectivă.

La Iaşi am terminat, urmează foarte în curând Cluj, se face la Floreşti, lângă Cluj spitalul regional. Iar cel de-al treilea, care se va finaliza în acest an proiectul tehnic, durata de realizare este de un an de zile prevăzută pentru proiectele tehnice, la Craiova”, a declarat Alexandru Rafila, sâmbătă, la Prima Tv.

Potrivit ministrului Sănătății Alexandru Rafila, primul spital regional va fi inaugurat în anul 2027.

„Părerea mea este că primul dintre ele va fi gata în 2027. Probabil cel de la Iaşi, urmat în scurt timp de cel de la Cluj.

Cred că vom avea primul spital regional din România, după foarte mult timp”, a explicat ministrul Rafila.

Potrivit primarului comunei Florești, Bogdan Pivariu, proiectul SRU Cluj este unul avansat, în condițiile în care partea de proiectare este deja asigurată, iar adminsitrația comunei a emis autorizația de construire.

Proiectul urmează să fie licitat pe loturi. Deja a fost lansată licitația pentru primul lot de lucrări, pentru asigurarea diriginției de șantier, iar autoritățile așteaptă depunerea ofertelor.

Modelul 3D arhitectural al Spitalului Regional de Urgență a fost prezentat la finalul săptămânii trecute. În prezent, macheta viitorului Spital Regional de Urgență din Cluj se află în incinta Primăriei Florești.

Realizarea Spitalului Regional Cluj va asigura câteva mii de locuri de muncă în comuna Florești.

