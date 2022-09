Mesaj de recunoștință pentru medicii de la Clujana. Au salvat o femeie de la moarte: „Fără ei, minunea de a o salva pe mama nu s-ar fi întâmplat”

O clujeancă a trimis un mesaj de recunoștință medicilor de la Spitalul Clujana, care au salvat-o pe mama sa de la moarte. Pacienta era bolnavă de cancer și avea multiple afecțiuni care îi puneau viața în pericol.

O clujeancă a trimis un mesaj de recunoștință medicilor de la Spitalul Clujana / Foto: perpetuum.ro

O cititoare a trimis pe adresa redacției monitorulcj.ro un mesaj de recunoștință pentru medicii angajați la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Emilia a povestit cum mama sa a fost diagnosticată, la vârsta de 83 de ani, cu o formă de cancer. Vestea a fost una înspăimântătoare fiindcă femeia avea deja multe alte afecțiuni și o stare de sănătate destul de rea.

„În această vară am avut dureroasa surpriză să aflu că mama mea , în vârstă de 83 de ani, este diagnosticată cu cancer colorectal. S-a «prăvălit» cerul pe noi. Pe lângă alte multiple afecțiuni... mama mea este cardiacă, supraponderală, are vârsta înaintată, etc... acum aflu și de această cumplită boală. Nu i-am ascuns nimic mamei mele și am încercat să analizăm situația cât de obiectiv am putut”, a relatat Emilia, fiica pacientei.

„Clujul poate fi mândru că are astfel de profesioniști”

Dupa două zile de la aflarea veștii, mama sa i-a spus: „Vreau să mă operez. Eu nu pot trăi cu gândul că acolo este ceva atât de rău”.

Așadar, cele două au apelat la medicii de la Spitalul Clujana, iar acum mama Emiliei se simte bine și se află în curs de recuperare. Emilia se simte recunoscătoare față de medicii de la Clujana și spune că „Clujul poate fi mândru că are astfel de profesioniști”:

„De aici a început totul. Așa am luat contact cu Doctorii Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca. Pentru că mama mea este acum acasă, în curs de recuperare, vreau să mulțumesc din tot sufletul meu domnului Doctor Tudor Pop - medic primar chirurg, doamnei Doctor Liliana Rădulescu - medic primar cardiolog, doamnei Doctor Andreea Buculei - anestezie generală, precum și întregului colectiv de doctori, asistente medicale, infirmiere, fără de care minunea de a o salva pe mama mea nu s-ar fi întâmplat.

Vă mulțumesc din suflet tuturor! Clujul poate fi mândru că are astfel de profesioniști, iar clujenii sunt binecuvântați cu un chirurg ca domnul Doctor Tudor Pop! Să aveți parte de sănătate, așa cum dumneavoastră dăruiți sănătate celor care vă caută la disperare!”, a scris Emilia în mesajul său de recunoștință, trimis redactorilor monitorulcj.ro.

