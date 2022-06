USR Cluj nu se lasă. Îl reclamă pe Tișe la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. „Președinte arogant, bădăran, spectacol grotest”

Conducerea USR Cluj-Napoca a reacționat după „spectacolul” oferit astăzi de președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, la adresa consilierilor Uniunii. Într-un răspuns oferit redacției monitorulcj.ro, Ibraim Yasin, președintele USR Cluj-Napoca spune că Tișe exemplifică prin propriul discurs „bădărănismul”.

Ibraim Yasin si Catalin Salagean. Sursa foto Facebook Ibraim Yasin

„În încercarea de a-și ascunde incompetența nemărginită, într-un județ în care eșecurile administrației PNL-iste sunt la ordinea zilei, Alin Tișe exemplifică cu orice ocazie, prin propriul discurs, bădărănismul. Incapabil să asculte puncte de vedere diferite, mărginit în priceperea de a gândi sau propune soluții pentru oameni, Alin Tișe intimidează, hărțuiește verbal și jignește colegi și colege deopotrivă. Clujenii sunt constrânși să urmărească un spectacol grotesc, al unui președinte arogant, pentru care funcția vremelnică pe care o deține reprezintă un argument suficient pentru nesimțire. Autiști, proști, plicticoși sunt doar câteva dintre jignirile directe sau voalate aduse de către Alin Tișe consilierilor județeni USR”, susține Yasin.

Președintele USR Cluj-Napoca susține că astăzi, Alin Tișe a folosit cuvântul „autist” cu conotație negativă.

„A reușit să jignească 200.000 de români care suferă de o tulburare din spectrul autismului. Domnul Tișe a persistat, afirmând zeflemitor că se referea la «autism administrativ». O astfel de abordare nu face decât să bagatelizeze o situație serioasă. Președintele Consiliului Județean și-a demonstrat cu această ocazie nu doar ignoranța, necunoscând semnificația termenului și încărcătura lui, dar și disprețul față de o categorie de cetățeni pe care nu îi înțelege”, a declarat Ibraim Yasin pentru monitorulcj.ro.

Propunerea USR PLUS Cluj era amânarea acestei hotărâri pentru a se găsi o opțiune mai bună și care să asigure o folosire optimă a banului public.

„Recunoaștem și susținem digitalizarea serviciilor oferite de Consiliul Județean și tocmai de aceea acest departament ar trebui să existe separat, unde poate fi evaluat și optimizat. Cu toate că deja ar fi trebuit să avem deja funcțional un astfel de departament vedem că dintr-o neînțelegere profundă a acestui domeniu și a bunelor practici se vrea amestecarea lui cu reprezentarea și protocolul, servicii care nu au nicio legătură între ele”, a mai spus Yasin.

Conducerea USR CLuj-Napoca mai susține că „în timp ce economia românească se îndreaptă cu viteza luminii către gard, inflația a atins cote nemaiîntâlnite de 20 ani și coaliția PSD-PNL a promis înghețarea angajărilor la stat, pentru Alin Tișe a devenit o urgență să aibă angajați noi pe reprezentare și protocol cu toate că chiar el a recunoscut în ședință că nu ar avea nevoie de un angajat cu normă întreagă pentru asta”.

„Faptul că domnul președinte coboară nivelul discursului public la un nivel nedemn pentru Cluj nu ține loc nici pentru lipsa proiectelor finalizate cu succes, nici pentru încetinirea dezvoltării județului la care sunt condamnați cetățenii, sub conducerea lui Alin Tișe. Iar accentele autoritare, refuzul unui dialog cu reprezentanții aleși ai clujenilor și disprețul pe care îl are față de cetățenii vulnerabili doar întăresc convingerea oamenilor că Alin Tișe, asemenea Vioricăi Dăncilă care a folosit același termen în discursul public, este nedemn de funcția pe care o ocupă. Chiar dacă Alin Tișe încearcă de fiecare dată să distragă de la incapacitatea sa de a avea un dialog normal prin jigniri și zeflemea există însă anumite linii de netrecut într-un discurs public iar glumele pe seama persoanelor cu dizabilități se încadrează în această categorie! USR PLUS Cluj îl va reclama pe Alin Tișe la Consiliul pentru combaterea discriminării pentru referirea la autism”, a conchis Yasin.

