4 zile până la Electric Castle. Regulile de acces în festival: ce ai voie și ce nu să aduci cu tine.

Mai sunt doar patru zile până când porțile Castelului Banffy se deschid pentru zeci de mii de fani ai muzicii și atmosferei unice de la Electric Castle 2025. Pentru a asigura siguranța și confortul tuturor participanților, organizatorii au publicat regulile detaliate privind obiectele permise și interzise în cele două zone-cheie ale festivalului.

Cu doar patru zile rămase până la debutul Electric Castle 2025, organizatorii revin cu o listă detaliată a obiectelor permise și interzise în cele două zone esențiale ale festivalului: Festival Area și EC Village Area.

Participanții sunt îndemnați să consulte cu atenție regulile, pentru a evita situațiile neplăcute la intrare.

Ce este permis în Festival Area?

Dacă te pregătești să petreci zilele de festival în inima Castelului Banffy, iată ce poți aduce cu tine:

Rucsacuri

Laptopuri

Camere foto și video (strict pentru uz personal)

Medicamente (inclusiv insulină) în ambalajul original – nu este nevoie de rețetă

Apă în sticle de plastic sigilate

Bidoane reutilizabile din plastic

Cremă de soare, dezinfectant, Lazy Bag

Ce este interzis în Festival Area?

Organizatorii atrag atenția asupra unei liste clare de obiecte interzise, inclusiv:

Droguri, alcool, alimente și băuturi

Obiecte din sticlă, cuțite, arme, explozibili

Animale de companie, biciclete, trotinete, hoverboarduri

Mobilier de grădină, umbrele, hamace, instrumente muzicale

Drone

Ce poți aduce în EC Village Area?

Dacă te vei caza în campingul oficial, regulile sunt ușor diferite:

Rucsacuri, bagaje și laptopuri

Mâncare (inclusiv conserve) – fără ambalaje din sticlă

Bidoane de apă din plastic sau alte materiale (exceptând sticla/metalul)

Produse cosmetice (parfumuri în ambalaj de sticlă permise doar aici)

Camere foto, selfie stickuri, boxe Bluetooth, lanterne

Scaune și mese pliabile mici (de lăsat în cort când pleci din camping)

Ce este interzis în EC Village Area?

În zona de camping nu ai voie cu:

Droguri, surse de foc, generatoare electrice

Umbrele, pavilioane acoperite, aparate de aer condiționat

Arme, cuțite, alcool, animale

Mobilier voluminos, sisteme audio mari

Drone

Sticle din metal/sticlă

Yungblud și Róisín Murphy, la #EC11

Justin Timberlake (joi, 17 iulie), Valeria Stoica (main staige), Queens of the Stone Age (vineri, 18 iulie), Yungblud și Róisín Murphy, sunt câțiva dintre artiștii care îi vor încânta pe festivalieri la ediția din acest an a festivalului Electric Castle.

Festivalul, care va avea loc între 16 și 20 iulie la domeniul Banffy din Bonțida, promite să ofere una dintre cele mai eclectice și captivante ediții de până acum. Organizatorii au reușit să îmbine artiști consacrați cu nume fresh din muzica internațională și locală, acoperind o gamă variată de genuri: de la indie rock și techno, până la hip-hop, drum and bass și electro-pop.

