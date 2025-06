Mircea Abrudean, clujeanul din fruntea Senatului, despre vizita în Japonia: „Avem nişte restanţe pe care trebuie să ni le achităm”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că vizita sa oficială în Japonia, în perioada 25-28 iunie, era necesară, România având „restanțe” față de această țară, în condițiile în care în urmă cu șapte ani a avut loc o „vizită nereușită” a premierului nipon la București.

„Vizita de lucru în Japonia era necesară din două puncte de vedere: vorbim de reprezentarea României la Expo Osaka 2025, un eveniment mondial la care participă 160 de state. Statele sunt reprezentate la Zilele Naționale, așa cum a fost cazul României, a fost Ziua Națională a României la Expo 2025, sunt reprezentate în general la nivel de conducere supremă a statului: președinți, regi, prim-miniștri. România a fost reprezentată de mine. (...) Trebuia să fie reprezentată România din mai multe puncte de vedere. Vă reamintesc, în relația cu Japonia avem niște restanțe pe care trebuie să ni le achităm, pentru că am avut acum șapte ani o vizită nereușită a prim-ministrului Japoniei, unul dintre cei mai importanți oameni de pe glob”, a afirmat, luni, la Senat, Mircea Abrudean.

El a evidențiat că relația României cu Japonia este una de parteneriat strategic.

„Vorbim de una din cele mai puternice economii ale lumii și cred că România trebuia să fie reprezentată la acest nivel la Expo Osaka 2025. Aceasta a fost prima parte a vizitei. A doua parte, adică a doua zi, am fost la Tokyo întâlniri cu reprezentanți la cel mai înalt nivel ai statului japonez, vorbim de președintele Camerei Reprezentanților, vorbim de Ministerul de Externe, Ministerul Economiei, plus întâlniri de afaceri cu companii japoneze care și-au anunțat intenția de a-și mări investițiile din România. Este cazul NTT Data care intenționează să crească la 300% prezența sa în România, vorbim de Hitachi, de Mitsubishi, de cea mai mare asociație de investitori din Japonia care cumulează peste 70% din PIB-ul Japoniei. Cu ei m-am întâlnit și am discutat despre implicarea acestora în România, despre investiții în România. Eu cred că a fost o vizită reușită. Faptul că a costat biletul 7.000 de euro...”, a explicat Abrudean.

Președintele Senatului a menționat că din cauza situației politice din România nu s-a știut, până în ultimul moment, cine va reprezenta România la această expoziție mondială „la care nu puteam lipsi”.

„România are un pavilion la Expo 2025 în care a investit destul de mulți bani în ultimii doi ani, iar dacă nu eram reprezentați acolo cred că acest lucru se aduna pe lista restanțelor pe care le avem față de Japonia. Nu ne permitem acest lucru”, a adăugat Abrudean.

