Mircea Abrudean, la 20 de ani de la semnarea tratatului de aderare la UE: „Un pas decisiv, care a deschis o nouă eră pentru România”

Președintele interimar al Senatului a transmis, vineri, un mesaj la 20 de ani de la semnarea Tratatului de aderare a României la UE. „Uniunea Europeană a însemnat mai mult decât finanțare”, spune Mircea Abrudean.

20 de ani de la semnarea Tratatului de Aderare la UE. Mircea Abrudean: „Un pas decisiv, care a deschis o nouă eră pentru România”|Foto: Mircea Abrudean – Facebook

Pe parcursul celor două decenii de la aderarea României la Uniunea Europeană, țara noastră a beneficiat de peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene. Însă, după cum arată președintele interimar al Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, aderarea a însemnat mai mult decât finanțarea europeană, contribuind la transformarea semnificativă a României.

20 de ani de la semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană

„Astăzi marcăm două decenii de la un moment definitoriu pentru parcursul european al României: semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, pe 25 aprilie 2005. A fost pasul decisiv care a deschis o nouă eră pentru România – una a stabilității, modernizării și dezvoltării accelerate.

În acești 20 de ani, România a beneficiat de peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene, bani care au contribuit direct la transformarea țării. Cu sprijin european, am construit o infrastructură mai modernă, am investit în școli și spitale, am sprijinit antreprenoriatul, am creat locuri de muncă și am adus oportunități reale în zonele rurale. Sigur că întotdeauna e loc de mai bine, dar oare cum ar fi arătat România astăzi dacă nu am fi avut acces la aceste resurse?”, se arată în mesajul transmis de Mircea Abrudean, președintele interimar al Senatului.

Libertatea de mișcare, adică libertatea de a călători, de a învăța și de a munci oriunde în spațiul european, precum și siguranța oferite de apartenența la blocul comunitar sunt doar câteva dintre oportunitățile de care a beneficiat România în urma aderării la UE.

În continuare, România va continua să aplice reformele esențiale pentru aderarea la OCDE, spune Mircea Abrudean.

„Uniunea Europeană a însemnat mai mult decât finanțare. A însemnat siguranță, oportunități, libertatea de a călători, de a învăța și de a munci oriunde în spațiul european.

Astăzi, privim spre viitor cu același angajament.

Următorul proiect de țară este aderarea la OCDE, un pas firesc pentru consolidarea poziției României în rândul economiilor dezvoltate și pentru continuarea reformelor esențiale”, notează Mircea Abrudean în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană a fost semnat pe 25 aprilie 2005, în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc la Luxemburg.

