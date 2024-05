Sabin Sărmaș propune realizarea a peste 3000 de locuri de parcare supraterane pe depourile CTP

Sabin Sărmaș, candidat independent pentru Primăria Cluj-Napoca, propune realizarea a peste 3000 de locuri de parcare supraterane pe depourile CTP, pe lângă cele 5000 de locuri de parcare subterane, care vor fi construite în cinci ani.

„Primăria spune că nu are teren pe care să realizeze parcări supraterane sau subterane în Cluj-Napoca. Culmea, aceste spații sunt în curtea lor, doar că nu vor să le vadă. Am propus pe cinci depouri CTP realizarea a 3030 de locuri de parcare supraterane. Sunt cifre calculate pe baza suprafețelor pe care le are fiecare depou. Acelea pot funcționa la parter, iar peste parterul la care funcționează CTP se pot realiza parcările supraterane pentru rezidenții din zonă”, a declarat Sabin Sărmaș, într-o conferință de presă.

Totodată, Sabin Sărmaș a mai precizat că parcările reprezintă servicii generatoare de venituri, doar că, din cauza proastei administrații, Primăria Cluj-Napoca nu este capabilă să investească banii pe care îi încasează din acest serviciu.

„Pierde bani pentru că nu realizează investiții. De altfel, serviciul de parcări este o afacere pentru primărie. Se vorbește de profit de foarte multe ori, dar nu este investit pentru a doua cea mai mare problemă a clujenilor. Sursele de finanțare pentru proiectele menționate sunt variate: de la emisiuni de obligațiuni, împrumuturi bancare și venituri de exploatare a parcărilor municipiului. Valoarea totală a proiectelor, mai exact pentru construirea celor 5000 de parcări subterane este de 125 de milioane de euro, iar pentru parcările supraterane, de pe depourile CTP, valoarea este de 53 de milioane de euro”, a mai spus Sabin Sărmaș.

De asemenea, candidatul independent pentru Primăria Cluj-Napoca a vorbit și despre varianta preferată de finanțare a acestor proiecte.

„Varianta pe care eu aș merge este cea de emisiune de obligațiuni. Mai exact, clujenii pot să devină investitori în infrastructura de parcări subterane și supraterane, care vor produce bani și, evident, venituri, din deplasările clujenilor. Cu sprijinul lor putem să finalizăm în cinci ani cele 5000 de locuri de parcare subterane și mai departe putem să venim cu 3030 de locuri de parcare supraterane”, a conchis Sabin Sărmaș.

