Oficial! Gabriela Firea a demisionat după scandalul cu „azilele groazei”

Gabriela Firea a demisionat, vineri, din funcția de Ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Gabriela Firea/ Foto: Gabriela Firea - Facebook

În această dimineață, senatorul PSD a ajuns la Guvern, unde a avut o discuție cu premierul Marcel Ciolacu. Se pare că, în urma discuției, Gabriela Firea a luat decizia de a demisiona.

Decizia vine la o zi după demisia lui Marius Budăi, Ministrul Muncii.

Demisia vine la 10 zile de la perchezițiile făcute de anchetatori la azilele groazei din Voluntari și în urma numeroaselor dezvăluiri privind legăturile Gabrielei Firea cu Ștefan Godei, patronul a două dintre căminele de bătrâni.

În ultimele zile au fost făcute presiuni la adresa Ministrului Familiei, Gabriela Firea, dar și a premierului Marcel Ciolacu, în contextul scandalului din căminele groazei.

Gabriela Firea: „Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină”

Gabriela Firea a postat pe pagina sa oficială de Facebook un mesaj după ce și-a dat demisia. Aceasta dă vina pe jurnaliști și pe modul în care a fost prezentată în presă, fără a-și asuma nicio responsabilitatea odată cu actul demisiei.

Ea spune că ea și soțul ei au fost prezentați negativ tocmai pentru că ea incomodează „prin suma faptelor bune” pe care le-a făcut și prin „conduita sa”.

„Mi-a fost milă mereu de oamenii aflați în nevoie, am ajutat cât am putut pe oricine. Indiferent că am fost sau nu în funcții publice. Cei care mă cunosc personal și nu «de la televizor» știu asta. Se poate uita cineva în ochii mei să-mi spună că eu aș fi putut ști și tolera cel mai mic rău față de cineva?

Îmi pare rău pentru fiecare om în suferință. Inclusiv sau mai ales acum, de cei care nu au fost bine îngrijiți și protejați în căminele de seniori și dizabilități.

Am fost prezentată nedrept în mass media din ultimele 10 zile ca un om prefăcut, cinic, surd la suferința celor din jur. Martor este Dumnezeu și martori sunt toți cei care mă cunosc personal, atât pe mine, cât și pe soțul meu, și familia mea, că această imagine arătată publicului cu atâta înverșunare și cheltuială nu este cea reală.

Am fost zugrăviți în chip negativ tocmai pentru că incomodez prin suma faptelor bune pe care le-am făcut și prin conduita mea. Plătesc pentru vina de a fi avut încredere în oameni! (…) Dar, fiecare ne ducem crucea!

De aceea, am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Am avut acum câteva minute o întâlnire cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu în care i-am prezentat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Nu am de ce să mă rușinez, nu am nicio vină, nu aș fi acceptat să se întâmple ceva rău cu vreo persoană și să nu reacționez.

Plec pentru ca premierul să poată lucra în liniște proiectele economice și sociale bune pentru români, la fel miniștrii PSD și PNL, să-și poată prezenta munca. În această atmosferă de război total față de mine, ca membru al Guvernului, nu se poate continua o activitate normală. Nici adevăratul război de la graniță nu s-a mai auzit și văzut în aceste zile. Dar, miza celor care au profitat de ancheta autorităților, au confiscat mesajele publice și au pus tunurile pe mine nu este Ministerul Familiei, ci reconfigurarea scenei politice pentru anul electoral viitor.

Tocmai din acest motiv plec, pentru moment, cu mare tristețe, față de tot ceea ce am făcut și puteam construi împreună cu echipa social-democrată din Capitală, și din funcția de Președinte al Organizației PSD București, din care mă suspend o perioadă limitată”, a scris Gabriela Firea.

