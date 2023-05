Guvernul ia în calcul comasarea alegerilor din 2024. Ciucă: „Peste două treimi dintre români sunt de acord ca numărul de alegeri să fie redus”

Coaliţia de guvernare caută soluţii pentru comasarea alegerilor din 2024. Potrivit premierului Nicolae Ciucă, majoritatea românilor sunt de acord cu un număr redus de scrutine electorale.

Ciucă: „Peste două treimi dintre români sunt de acord cu comaarea alegerilor”/Foto: Nicolae Ionel Ciucă Facebook.com

Cel puțin două scrutine dintre cele programate pentru anul viitor ar putea fi comasate, potrivit premierului Nicolae Ciucă.

Ideea comasării alegerilor din 2024 este susținută și de primarul Clujului Emil Boc.

Potrivit sondajelor de opinie, două treimi din electorat îşi doreşte această comasare. Mai mult, operaționalizarea scrutinelor electorale prin comasare ar permite o guvernare eficientă anul viitor, context în care blocajul administrativ ar fi evitat, susțin reprezentanții Executivului.

„Atunci când am discutat comasarea alegerilor nu am făcut-o voluntar, ci am avut în vedere că, în urma sondajelor efectuate la nivelul fiecărui partid, şi cu toţii ştim, toţi partenerii din coaliţie, peste două treimi dintre români văd anul 2024, cu patru - cinci runde de alegeri, ca fiind unul cât se poate de aglomerat.

Şi, cum vă spuneam, această proporţie de peste două treimi este de acord ca numărul de alegeri să fie redus. Şi, atunci, căutăm împreună soluţii pentru ca cel puţin două dintre ele să poată să fie comasate, măcar să reducem cu un rând de alegeri”, a declarat vineri, premierul Nicolae Ciucă, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit premierului, anul viitor nu poate fi dedicat preponderent alegerilor, chiar dacă este un an electoral, în detrimentul gestionării chestiunilor legate de guvernare.

„Ţinând cont de perioada de campanie, ţinând cont de intervalul dintre alegeri, perioada în care, în loc să ne ocupăm de ceea ce înseamnă componenta executivă, va fi o campanie politică şi nu ne putem permite să pierdem aproape un an de zile în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, fondurile din Cadrul Multianual Financiar şi, desigur, ceea ce avem în programul de guvernare. Chiar dacă este an electoral, nu înseamnă că lăsăm totul deoparte şi ne ocupăm doar de alegeri", a explicat Nicolae Ciucă.

Boc: „Scurtăm perioada de campanii electorale”

În cadrul unei emisiuni radio, Emil Boc a vorbit despre posibilitatea de comasare a alegerilor din anul 2024. Edilul susține că așa se poate scurta „circuitul electoral”, timp în care „persoanele cu funcții importante ezită să-și asume proiecte importante”:

„Lucrurile stau în felul următor: știm bine cu toții că atunci când avem alegeri, țara este blocată, din punct de vedere administrativ. Nu se iau decizii, persoanele cu funcții importante în administrație centrală, dar și locală, ezită să-și mai asume proiecte importante, sau să le mai continue, așteptând rezultatul alegerilor. Avem un an important cu patru rânduri de alegeri, potrivit Constituției. O dată la 20 de ani le avem pe toate odată, fiindcă atunci se suprapun și cele prezidențiale peste cele parlamentare. Putem scurta circuitul acesta electoral? Pe de-o parte să-l facem cât mai transparent și eficient pentru cetățean, să poată participa, dar în același timp să ținem cont și de nevoia de dezvoltare și modernizare a țării. Putem face asta? Prima dată ne uităm constituțional - da, se poate. În al doilea rănd ne uităm politic. Avem acord politic? Încă nu. Putem să-l avem? Încă da”, a spus, vineri, primarul Emil Boc.

Edilul Clujului susține că ideea comasării alegerilor este funcțională, mai mult, aceasta ar fi constituțională.

Anul 2024 ar putea veni cu alegeri comasate: locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.

