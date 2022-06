Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice

Coreea de Nord a lansat sâmbătă în interval de o oră nu mai puţin de opt rachete balistice cu rază scurtă de acţiune în direcţia est, către Marea Japoniei, a anunţat armata sud-coreeană.

Rachete lansate de Coreea de Nord. FOTO: Captura Youtube



O rachetă cu rază scurtă de acţiune, SRBM, are o rază de până la 1.000 de kilometri, notează agenţia de presă germană dpa, care aminteşte că rezoluţiile ONU interzic Phenianului să testeze rachete balistice, care pot fi purtătoare de focoase nucleare.



De la începutul acestui an, Coreea de Nord a testat mai multe rachete, inclusiv o rachetă balistică intercontinentală, la 25 mai.



Testul de sâmbătă este al 18-lea din acest an şi a avut loc la o zi după ce forţele navale americane şi sud-coreene au încheiat un exerciţiu comun de trei zile în Marea Filipinelor şi la care a participat şi portavionul american USS Ronald Reagan.



Coreea de Nord consideră că aceste manevre comune sunt provocări cu caracter belicos. Pe de altă parte, Washingtonul şi Seulul văd programul de arme nucleare şi de rachete al Phenianului ca pe o ameninţare şi au avertizat că regimul nord-coreean ar putea efectua oricând teste cu arme nucleare.



Preşedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a ordonat sâmbătă oficialităţilor ţării să întărească măsurile de descurajare şi abordarea combinată a apărării Coreii de Sud şi SUA ca răspuns la testul nord-coreean, inclusiv prin efectuarea de exerciţii de apărare împotriva rachetelor, transmite Kyodo.



Iar ministrul apărării nipon, Nobuo Kishi, a declarat că lansarea de rachete de sâmbătă de către Phenian "nu poate fi tolerată", potrivit Reuters. Kishi a declarat într-un briefing de presă că cel puţin una dintre cele opt rachete avea traiectorie variabilă.

