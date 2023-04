Doliu în lumea muzicii. A murit Harry Belafonte, marele cântăreț supranumit „Regele genului Calypso”

Actorul şi cântăreţul Harry Belafonte, care s-a dedicat şi activismului politic, a murit marţi, la New York, la vârsta de 96 de ani.

Considerat „Regele genului Calypso”, Harry Belafonte a devenit celebru în anii '50 datorită melodiei „Banana Boat”. Albumul său de debut, „Calypso”, lansat în 1956, avea să devină primul LP al unui solist care a fost vândut în peste 1 milion de exemplare.

S-a lansat în cinematografie în 1953 cu filmul „Bright Road” şi a mai jucat în producţii precum „Carmen Jones” (1954), „Island in the Sun” (1957), „The World, the Flesh and the Devil” (1959), „The Angel Levine” (1970) şi „Buck and the Preacher” (1972).

Belafonte, colaborare cu Martin Luther King Jr. în cadrul mișcării pentru drepturi și libertăți civile

La începutul anilor '60, Harry Belafonte a colaborat cu prietenul său, Martin Luther King Jr., în cadrul mişcării pentru drepturi şi libertăţi civile. Apoi, în anii '80, a militat împotriva apartheidului sud-african şi a coordonat prima vizită a lui Nelson Mandela în Statele Unite.

Harry Belafonte a povestit la un moment dat că se afla într-o stare constantă de revoltă ce era alimentată de furie. „Trebuia să fac parte din orice revoltă apărea, care încerca să schimbe lucrurile acelea”, a declarat el în 2001 pentru The New York Times. „Furia este un combustibil necesar. Revolta este sănătoasă”, mai spunea el.

Într-un alt interviu din 2011, Harry Belafonte povestea că a fost mai întâi un activist şi abia apoi actor şi muzician. „Foarte mulţi oameni mă întreabă: 'Când, ca artist, te-ai hotărât să devii şi activist? Le răspund că am fost activist cu mult timp înainte de a deveni artist”, a declarat el pentru National Public Radio.

Harry Belafonte s-a născut la New York, în Harlem, sub numele Harold George Bellanfanti, dar şi-a petrecut primii ani ai copilăriei în Jamaica, de unde proveneau părinţii lui. Carismatic şi foarte talentat, Belafonte a devenit prima persoană de culoare care a putut cânta într-o serie de cluburi de noapte de lux din Statele Unite şi a primit roluri importante în filme într-o perioadă în care America era încă afectată de segregaţionism.

În pelicula „Island in the Sun”, personajul interpretat de Belafonte flirta cu personajul feminin interpretat de Joan Fontaine, fapt care nu a fost deloc bine primit în sudul american, unde au existat chiar şi ameninţări despre o posibilă incendiere a cinematografelor.

Primul artist de culoare care a primit un premiu Emmy

Harry Belafonte a fost primul artist de culoare care a primit un premiu Emmy în 1960, datorită apariţiei sale într-o emisiune de televiziune de divertisment. El a câştigat şi premii Grammy în 1960 şi 1965, precum şi un Grammy pentru întreaga activitate în 2000. În anul 1994, Harry Belafonte a primit prestigioasa decoraţie National Medal of Arts.

În calitate de ambasador UNICEF al bunăvoinţei, Harry Belafonte a călătorit peste tot în lume, implicându-se şi în lupta împotriva SIDA. În 2014, a primit Premiul Umanitar Jean Hersholt din partea Academiei americane de Film, pentru activitatea sa umanitară.

Harry Belafonte a fost căsătorit de trei ori. El avea doi copii - inclusiv actriţa şi modelul Shari Belafonte - din prima căsnicie, cu Marguerite Byrd. De asemenea, a avut alţi doi copii din cea de-a doua căsătorie, cu Julia Robinson, o fostă dansatoare. Cauza morţii lui Belafonte este insuficienţa cardiacă congestivă, conform purtătorului său de cuvânt, Ken Sunshine.

