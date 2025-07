Cum poți evita DN1C în perioada festivalului Electric Castle. Rute alternative pentru evitarea blocajelor din trafic.

Festivalul Electric Castle și-a deschis oficial porțile pentru participanți în cadrul unei noi ediții incendiare. Cum poți evita blocajele din trafic în această perioadă? Câteva rute alternative recomandate.

Cum poți evita DN1C în perioada festivalului Electric Castle. Rute alternative pentru evitarea blocajelor din trafic.|Foto: monitorulcj.ro

Ediția cu numărul 11 al festivalului Electric Castle a debutat oficial, miercuri, 16 iulie, la Bonțida. Participanții au luat cu asalt domeniul Castelului Bannfy, încântați de deschiderea celui mai tare festival al verii.

Primul autobuz oficial spre Electric Castle a plecat din zona Parcului Expo din Cluj-Napoca, miercuri, înainte de prânz, la ora 11.30.

Pentru a evita blocajele din trafic în această perioadă, șoferii pot folosi câteva rute alternative prin care pot evita aglomerația de pe DN1C.

Cum poți evita DN1C în perioada Electric Castle: Rute alternative recomandate

În contextul desfășurării festivalului Electric Castle, care se desfășoară în perioada 16 - 20 iulie 2025, în localitatea Bonțida, județul Cluj, se estimează o creștere semnificativă a valorilor de trafic pe drumurile din zonă, informează, miercuri, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Cluj.

Rute alternative recomandate pentru evitarea blocajelor din trafic|Foto: monitorulcj.ro

Pentru a preveni formarea blocajelor și a asigura fluența traficului, șoferii pot utiliza câteva rute alternative:

*Pentru direcția Cluj-Napoca – Gherla/Dej/Bistrița:

ruta ocolitoare: Cluj-Napoca – Apahida – DN16 – Reghin / Dej (prin Sânmărtin – Mociu)

*Pentru direcția Cluj-Napoca – Bonțida – Gherla:

ruta recomandată: Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Gădălin – Iclod – Gherla (evitând centrul localității Bonțida)

*Pentru cei care vin dinspre Gherla/Dej și se deplasează spre Cluj-Napoca:

ruta alternativă: Gherla – Iclod – Gădălin – Jucu – Apahida – Cluj-Napoca

rută alternativă: Gherla - Iclod - Fundătura - DJ 161 - DJ 109 A - Chinteni - Cluj-Napoca

„Accesul în zona festivalului va fi reglementat prin semnalizare rutieră temporară și va fi monitorizat de echipaje ale Poliției Rutiere, pentru prevenirea ambuteiajelor și a accidentelor”, informează IPJ Cluj.

Participanții sunt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren și să adopte o conduită preventivă în trafic.

Polițiștii recomandă, de asemenea, utilizarea transportului în comun pus la dispoziție de organizatori și evitarea deplasărilor cu autoturismul personal, pe cât posibil.

O ediție incendiară și experiențe de neuitat, la Bonțida

Organizatorii au publicat harta feestivalului Electric Castle, astfel încât participanții se pot familiariza cu organizarea scenelor și pot indentifica fiecare punct de interes din cadrul ediției cu numărul 11, desfășurată la Bonțida.

CITEȘTE ȘI:

HARTA festivalului Electric Castle 2025. De miercuri, o ediție incendiară și experiențe de neuitat, la Bonțida.

HARTA festivalului Electric Castle: O ediție incendiară și experiențe de neuitat, la Bonțida.|Foto: electriccastle.ro

Justin Timbarlake (joi, 17 iulie), Valeria Stoica (main staige), Queens of the Stone Age (vineri, 18 iulie), Yungblud și Róisín Murphy, sunt câțiva dintre artiștii care îi vor încânta pe festivalieri la ediția din acest an a festivalului Electric Castle.

Festivalul, care se desfășoară în perioada 16 - 20 iulie la domeniul Banffy din Bonțida, promite să ofere una dintre cele mai eclectice și captivante ediții de până acum. Organizatorii au reușit să îmbine artiști consacrați cu nume fresh din muzica internațională și locală, acoperind o gamă variată de genuri: de la indie rock și techno, până la hip-hop, drum and bass și electro-pop.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: