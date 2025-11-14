Lit Check: citit, scris, tradus – o toamnă în care literatura a ajuns mai aproape de zeci de mii de tineri

La finalul proiectului „Lit Check: citit, scris, tradus”, coordonat de Facultatea de Litere și Arte din cadrul ULBS și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, putem afirma cu încredere că literatura (cititul, scrisul și tradusul) a avut una dintre cele mai dinamice și vizibile toamne la Sibiu din ultima vreme.

Cu zeci de mii de beneficiari direcți și indirecți, proiectul și-a propus să ducă literatura acolo unde era cel mai mare nevoie de ea: în licee din orașe mici, în comunități cu acces redus la cultură, în spații publice inovative și în mediul digital alternativ.

O misiune clară: literatura pentru toți

Proiectul a urmărit trei direcții majore: facilitarea accesului tinerilor la cultura scrisă, în special în zone cu infrastructură culturală redusă, extinderea publicului literaturii contemporane și al literaturii mondiale, promovarea creativității prin citit, scris și tradus, ca formă de participare culturală.

În plus, Lit Check a cultivat dialogul direct dintre elevi/studenți și autori, traducători și cercetători, a încurajat debutul literar, a susținut literatura română contemporană și a creat produse editoriale și multimedia adaptate noilor moduri de consum cultural.

Impactul real: cifrele unei toamne

În toamna lui 2025, Lit Check a reușit să mobilizeze publicuri diverse, depășind semnificativ unele dintre țintele asumate: au fost organizate 37 de întâlniri în 16 licee din 14 orașe, 11 evenimente publice (Z9Talks, conferințe, Scriitori și traducători), 2 serii de ateliere (scriere & traducere), 2 concursuri literare (creație și traducere), 16 materiale video interactive. De asemenea, au fost realizate 6 publicații editoriale (4 volume în traducere, un număr de revistă, un ziar distribuit gratuit).



Literatura în mișcare: o prezentă vie în licee și în spațiul public

Întâlnirile în licee au fost unul dintre pilonii proiectului: discuții despre identitate, storytelling, traducere, AI, fake news sau limbaj vizual au conectat elevii cu teme actuale și cu scriitori, traducători și cercetători de top.

Prin evenimentele publice, Lit Check a creat câteva dintre cele mai dinamice dezbateri culturale ale anului: poeți și poete din Spania, Columbia, Polonia, Ungaria, România, alături de teoreticieni, traducători, creatori de conținut și cercetători au explorat împreună literatura contemporană, noile media și politicile culturale.

Atelierele de scriere creativă și de traducere au devenit incubatoare pentru viitoarele voci literare, iar cele două concursuri au generat o arhivă digitală de texte, devenite apoi resurse culturale și educaționale.

Campania de promovare a lecturii a readus literatura în atenția publicului tânăr prin 16 materiale vizuale interactive, colaborări cu creatori digitali și adaptarea mesajelor culturale la platforme online. Acestea demonstrează că literatura poate fi actuală, vizibilă și virală.

Lit Check: citit, scris, tradus devine astfel unul dintre cele mai ample proiecte de promovare a literaturii în rândul tinerilor din România în ultimii ani și un model de colaborare între mediul universitar, cel pre-universitar, scriitori, traducători, creatori și instituții culturale.

Proiectul „Lit Check: Citit, scris, tradus” este organizat de Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Acest proiect nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele lui pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.