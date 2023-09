Cluj-Napoca are cu 10.000 de elevi și preșcolari mai mulți decât acum 10 ani. Boc: „Am construit echivalentul a 6 școli. Mai facem două noi”

Primarul Emil Boc a anunțat că numărul elevilor și preșcolarilor din Cluj-Napoca a crescut cu 10.000 în ultimul deceniu.

Elevi la început de an școlar 2023-2024 și clase modernizate / Foto: Emil Boc - Facebook

Emil Boc a anunțat că, potrivit datelor înregistrate la recensământ și de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, numărul elevilor și preșcolarilor a crescut cu mai mult de 10.000 de copii în ultimul deceniu.

„Chiar dacă România a pierdut 4 milioane de oameni, Clujul nu a pierdut populație. Clujul și zona metropolitană sunt încă pe plus, dacă ne raportăm la ultimele două recensământe 2011, 2021. La acest recensământ am mai primit niște informații de la Inspectoratul Școlar, care confirmă acest lucru. Am cerut o analiză pe ultimii 10 ani a numărului de elevi din municipiul Cluj-Napoca. În municipiul Cluj-Napoca, populația nu a crescut. Asta o știe toată lumea. Iar în 2014-2015, în anul școlar respectiv, aveam 50.104 elevi și preșcolari în municipiu înregistrați și 2.043 de clase. Zece ani mai târziu, în anul școlar 2023-2024, avem 60.742. Deci cu 10.000 mai mulți elevi și preșcolari, în municipiul Cluj-Napoca, și 2.794 de clase, raportat la 2.43 de clase. Asta arată că aici la Cluj am reușit nu numai să-i împiedicăm pe oameni să nu plece, ci dimpotrivă să atragem resursă umană din alte părți ale țării”, a transmis Emil Boc, în cadrul unei emisiuni radio.

Chiar dacă primarul spune inițial că Clujul este „pe plus”, potrivit datelor oficiale ale recensământului, în Cluj-Napoca populația a scăzut, iar în localitățile învecinate a crescut. Cu toate acestea, mulți oameni locuiesc aici fără buletin de Cluj, așa că numărul real al locuitorilor cu siguranță este mai mare. Totodată, mulți dintre cei care locuiesc în zona metropolitană lucrează în municipiu și își aduc copiii la școala/grădiniță/creșă aici.

Presiune din zona metropolitană, pe școlile din Cluj-Napoca

Primarul Clujului a mai spus că faptul că s-au dezvoltat zone din afara Clujului fără să aibă creșe, școli, grădinițe apasă o presiune uriașă pe municipiul Cluj-Napoca. Cu toate acestea, edilul susține că prin modernizarea și creșterea locurilor în școlile existente, administrația locală a „construit echivalentul a șase școli”.

La începutul anului școlar 2023-2024, modernizarea a trei școli a fost fianlizată:

„Reconfirm ce am spus: această creștere a numărului de elevi și preșcolari în 10 ani, 10.000, arată direcția corectă a Clujului. Arată că am investit în educație, am construit echivalentul a 6 școli cu peste 2.700 de elevi care au venit în plus la aceste «6 școli» în echivalent, la Cluj-Napoca. Numai acum la începutul anului școlar am adus trei școli noi în modernizare și prim-plan educațional: Iorga, Hațieganu și Colegiul Ortodox - care arată implicarea noastră pe componenta educațională. Și ea continuă, pentru că acum avem proiecte de modernizare a școlilor pe care le avem în proiecte europene, că vorbim de Liceul Bălcescu, Școala Blaga, Creangă... Titulescu. Să nu mai spun, evident, de școala nouă pe care o pregătim în Bună Ziua și școala nouă pe care o pregătim în Borhanci. Mai amintesc, de asemenea, că s-a semnat contractul de execuție pentru o creșă și o grădiniță pe strada Parcul Feroviarilor, care-i la lucru”, a explicat Emil Boc.

De asemenea, și numărul locurilor din creșele clujene a crescut:

„Iar creșa de 100 de locuri din Borhanci este licitată, este în contestație. Și în materie de creșă, am ajuns de la 500 de locuri la aproape 1.600/1.616 locuri în creșă, în ultimii 10 ani. Și aici am arătat că am investit chiar dacă în municipiul Cluj-Napoca nu a crescut populația. Indiferent unde locuiesc clujenii, în Florești sau Apahida, tot clujeni sunt și tot pentru ei lucrăm în fiecare zi, pentru că viitorul nostru este comun. Eu puteam să stau liniștit și să zic «nu-i treaba mea să fac școli, populația orașului nu a crescut, pa, la revedere». Nu, mă interesează ce viață are fiecare clujean, indiferent unde locuiește, pentru că toți contribuim la valoarea acestui oraș, acestui județ”, a mai spus edilul.

