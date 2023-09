Prima creșă din Gilău, deschisă la început de an școlar! Părinții nu-și mai duc copiii în Cluj

Părinții din Gilău nu mai sunt nevoiți să-și transporte copiii la creșă în Cluj sau Florești, fiindcă o creșă s-a deschis chiar la ei „acasă”, la începutul anului școlar 2023-2024.

Primarul comunei, Topan Gelu, a anunțat că prima creșă „din istoria Gilăului” a fost inaugurată la începutul noului an școlar. Această unitate primește acum, în prima generație, 38 de copii.

„A început școala, s-a inaugurat creșa. Dragii mei, vă mărturisesc că am fost emoționat astăzi ca un copil. Am reușit, în sfârșit, să inaugurăm noua creșă, prima din istoria Gilăului. Sunt 38 de copii în prima generație și sper că vor avea parte de cea mai maternă îngrijire, dacă pot spune astfel.

Le sunt recunoscător tuturor celor care s-au implicat în proiectarea, construirea, dotarea și administrarea acestui obiectiv atât de util tinerilor părinți. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, investițiile din Gilău au la bază taxele și impozitele pe care le plătiți. Suntem abia a doua comună din județul Cluj care închide cercul educației - are creșă, grădiniță, școală primară și gimnazială, respectiv liceu.

Vă promit că nu ne vom opri aici, avem deja în plan construirea încă unei creșe. De asemenea, am participat astăzi la deschiderea noului an școlar. Le-am urat tuturor elevilor și profesorilor să aibă un an excepțional, cel mai bun de până acum. Le-am transmis și că suntem alături de ei, încercăm permanent să-i ajutăm cu orice au nevoie. Nu avem alt obiectiv mai important la Gilău decât educația copiilor noștri, formarea lor pentru viață”, a transmis primarul comunei Gilău, după inaugurarea creșei.

În anul școlar 2022-2023, creșe erau doar în Cluj-Napoca (20 la număr), Florești, Dej, Apahida, Aghireșu-Fabrici, conform unui raport al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Discuția legată de lipsa creșelor în zona metropolitană și lipsa locurilor în creșele din Cluj-Napoca a fost purtată ani de zile la rând, când cererea în unitățile din municipiu era extrem de mare. Emil Boc a mustrat în trecut comunele pentru că nu construiesc destule creșe, grădinițe și școli, spunând că mii de părinți își fac flotant ca să beneficieze de locuri pentru copii în unitățile din Cluj-Napoca.

Acum, Gilăul și-a deschis prima creșă și ridică puțin din presiune, dar și Clujul a suplimentat semnificativ numărul de locuri în creșe în ultimii ani.

Totodată, în decembrie 2022, Primăria din Florești obținea aprobarea unei finanțări în valoare de 3,4 milioane de euro, prin intermediul Ministerului Dezvoltării, pentru realizarea unei noi creșe în cartierul Cetatea Fetei.

Potrivit detaliilor proiectului, viitoarea creșă din comună va fi una modernă și prietenoasă cu mediul înconjurător, în care energia necesară va proveni parțial din surse regenerabile. Aceasta va dispune de o capacitate de 70 de locuri.

