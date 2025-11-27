Autobuz care se conduce singur la Aeroportul Internațional Cluj. Vezi cum merge.

Un autobuz autonom, 100% electric a fost testat pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. În viitor, vehiculul este destinat pentru transportul pasagerilor către și dinspre avioane.

Un autobuz autonom și 100% electric a fost testat pe pista Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a prezentat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, cel mai nou echipament intrat în dotare, un autobuz electric și autonom, care în viitor va putea fi utilizat pentru transferul pasagerilor la aeronave.





După ce acum aproape un an de zile Aeroportul Internațional Cluj marca o premieră națională: primul din România cu autobuz 100% electric pentru pasageri, astăzi, 27 noiembrie 2025, a fost prezentat un alt autobuz, tot 100% electric, dar care se conduce fără șofer.

În cadrul conferinței de presă a luat cuvântul David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

„Aeroportul Internațional Cluj face parte a unui consorțiu pentru reducerea emisiilor de carbon. Peste 40 de parteneri sunt implicați în proiect. Facem o testare a acestui autobuz autonom pe platforma aeroportului. Noi deja am luat măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon. Tocmai am anunțat o licitație pentru un parc fotovoltaic. Vom deveni independenți energetic peste aproximativ un an de zile. Vom reduce cu aproximativ 50% amprenta de carbon. Deja de mult timp am luat decizia de a avea doar echipamente electrice pentru handling. Ne interesează toate soluțiile inovative. Autobuzul merge singur, fără șofer la aeronavă, are niște capabilități foarte avansate. Poate respecta integral măsurile de siguranță necesare pentru un aeroport.”, a declarat David Ciceo.

Acesta a mai precizat că folosirea autobuzului autonom depinde de legislație.

Despre acest proiect a vorbit și Bogdan Varga, profesor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN).

„Testarea unui autobuz autonom presupune un regim de securitate special. Această tehnologie poate fi utilizată și se aliniază cu vestul, unde aeroporturile mari au deja astfel de tehnologii implementate. Dorim să validăm această soluție la Cluj. Fie mai devreme, fie mai târziu, această tehnologie urmează să fie aprobată. Timp de două săptămâni nu am făcut altceva decât să calibrăm echipamentele. Simularea funcționează exact ca o situație din viața reală, în care pasagerii urcă în acest autobuz autonom pentru a merge să se îmbarce în avion. Astfel de soluții ar putea reduce timpii de așteptare. Avem niște parteneri turci care furnizează această tehnologie”, a declarat profesorul Bogdan Varga.

Facem precizarea că, deși autobuzul este autonom, „șoferul” a fost prezent la volan, dar fără a conduce el. Persoana s-a aflat acolo din rațiuni de siguranță și tehnice, deoarece tehnologia este încă în teste.

Evenimentul de prezentare a autobuzului autonom și 100% electric face parte din cadrul proiectului OLGA - Holistic Green Airports, care urmărește reducerea emisiilor de carbon și modernizarea transportului aeroportuar prin soluții inovatoare, precum vehicule autonome.

Aeroportul Internațional Cluj este implicat în proiectul OLGA din anul 2021, alături de Primăria Municipiului Cluj, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și alte 3 aeroporturi internaționale, respectiv Aeroportul Paris-Charles de Gaulle, Aeroportul Milano Malpensa, Aeroportul Zagreb, companii aeriene, instituții și autorități din domeniul aviației civile, companii de cercetare, care însumează un total de 47 de parteneri din 12 țări.

Autobuzul autonom a fost prezentat cu scopul de a testa în condiții reale tehnologia autonomă într-un mediu complex și reglementat precum este cel aeroportuar.

