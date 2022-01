Proiectul prin care taximetriștii vor putea circula pe benzile dedicate autobuzelor, supus votului. Boc: „Un proiect făcut cu știință de carte”

Proiectul de hotărâre care prevede circulația taxiurilor pe patru benzi dedicate autobuzelor în Cluj-Napoca ajunge astăzi pe „masa” consilierilor locali.

Accesul taxiurilor, permis pe patru benzi dedicate autobuzelor în Cluj-Napoca.

Dacă proiectul de hotărâre va fi votat și aprobat în cadrul ședinței ordinare de Consiliu Local, taximetriștii vor avea acces pe patru benzi dedicate autobuzelor, cu respectarea unor reguli.

Astfel, accesul și circulația taxiurilor va fi permisă pe benzile dedicate autobuzelor de pe Bulevardul Nicolae Titulescu, strada Regele Ferdinand, Calea Florești și Splaiul Independenței, doar în următoarele condiții, conform proiectului de hotărâre:

- Accesul este permis doar taxiurilor cu client

- Nu este permisă îmbarcarea și debarcare clienților pe banda dedicată

- Nu se permite utilizarea stațiilor de transport public în comun ca puncte de îmbarcare/debarcare a clienților, cu excepția intervalului orar 23.00-5.00.

Decizia, luată în urma unui studiu de circulație

Primarul Emil Boc a precizat că cele patru benzi dedicate pe care vor putea circula taxiurile au fost stabilite în urma unui studiu de circulație, astfel încât circulația autobuzelor să nu fie afectată.

„Conform legii, taxiurile pot circula pe pistele special amenajate fără a perturba circulația autobuzelor. Dar cine decide dacă perturbă? Pentru a elimina potențialele abuzuri asupra taximetriștilor, am procedat ca la carte și anume, am stabilit în ce condiții nu perturbă circulația. Am făcut un studiu, iar pe aceste patru benzi, datorită frecvenței transportului public, nu afectează. Pe celelalte benzi ar pune probleme.

Dacă am mai pune pe alte benzi taxiuri, am bloca circulația. Acolo unde a fost posibil, am considerat că taximetrele pot să circule pe aceste benzi dedicate de transport în comun. Avem nevoie de reguli precise care să fie cunoscute de toată lumea, e un proiect făcut cu știință de carte”, a spus edilul, la începutul ședinței de Consiliu Local de marți, 18 ianuarie.

